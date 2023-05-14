Oy verme işlemi saat kaçta bitecek? İşte oy kullanmanın sona ereceği saat

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarına kilitlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde oy kullanma saatlerini belirlemişti.
2023 seçimleri için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmıştı.
Buna göre, tüm yurtta saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.
Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.
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