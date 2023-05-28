Sandık yemini ederek göreve başladılar

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

Sandık yemini ederek göreve başladılar - 1

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda sandıklarda görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Sandık yemini ederek göreve başladılar - 2

Oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

Sandık yemini ederek göreve başladılar - 3

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle: "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

Sandık yemini ederek göreve başladılar - 4
Sandık yemini ederek göreve başladılar - 5
Sandık yemini ederek göreve başladılar - 6
Sandık yemini ederek göreve başladılar - 7
Sandık yemini ederek göreve başladılar - 8
Sandık yemini ederek göreve başladılar - 9
Sandık yemini ederek göreve başladılar - 10
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