Seçim görevli ücretleri 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, görevli ücretleri ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev alan, 28 Mayıs'ta da 2. tur seçimlerinde görev alacak olan sandık görevlileri tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen sandık görevlileri kamu çalışanları tarafından oluşturuluyor. Peki, 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar, görevli ücretleri ne zaman yatacak?
Sandık görevlerilerin, 2023 seçimlerinde ne kadar ücret alacağı, seçimin ilk turunda görev aldıktan sonra ikinci turda da görev almak için bekleyen kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.
2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı. 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasında sandık görevlisi ücretleri henüz hesaplara yatırılmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlanamadığı için seçimler 2. turu ile 28 Mayıs’ta yeniden yapılacak.
Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunun ardından hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.
Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.
28 Mayıs 2023 seçim 2. tur sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.
2023 SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN