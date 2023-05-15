Seçim haritası 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde son durum ne, adaylar ve ittifaklar hangi illerde kazandı?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde güncel son durum merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışı sürüyor. Adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçime günler kala yarıştan çekildiğini duyurmuştu.



AA verilerine göre sandıkların tamamının açıklanmasının ardından, hangi adayın önde olduğu ve adayların hangi illerde kazandığı açıklanıyor.

İşte seçim sonuçlarında güncel son durum;