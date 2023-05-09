Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? (14 Mayıs 2023 seçim sonuçları tarihi)

Seçim sonuçları tarihi, 14 Mayıs 2023 seçimlerine sayılı gün kala merak ediliyor. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı için oy vermeye gidecek olan vatandaşlar, oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarını bekleyecek. Peki, seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?