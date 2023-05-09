Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? (14 Mayıs 2023 seçim sonuçları tarihi)

Seçim sonuçları tarihi, 14 Mayıs 2023 seçimlerine sayılı gün kala merak ediliyor. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı için oy vermeye gidecek olan vatandaşlar, oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarını bekleyecek. Peki, seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlayacak. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları NTV’den de son durum olarak açıklanmaya başlayacak.
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.
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