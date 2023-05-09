Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? (14 Mayıs 2023 seçim sonuçları tarihi)

Seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir zaman kala sorgulanıyor. Pazar günü seçimler için oy verecek olan vatandaşlar, seçim sonuçlarının YSK tarafından açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2023 seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? (14 Mayıs 2023 seçim sonuçları tarihi) - 1

Seçim sonuçları tarihi, 14 Mayıs 2023 seçimlerine sayılı gün kala merak ediliyor. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı için oy vermeye gidecek olan vatandaşlar, oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarını bekleyecek. Peki, seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 SEÇİM HABERLERİ

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? (14 Mayıs 2023 seçim sonuçları tarihi) - 2

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlayacak. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları NTV’den de son durum olarak açıklanmaya başlayacak.

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? (14 Mayıs 2023 seçim sonuçları tarihi) - 3

SEÇİM SONUÇLARI NTV'DE

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.

2023 SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER