Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek? (2023 YSK seçim yasakları)

Seçim yasaklarının ne zaman, saat kaçta biteceği, oy kullanma işlemlerini tamamlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle bir dizi yasak devreye alındı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarının neler olduğunu ve yasakların ne zaman başlayıp, biteceğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek?

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek? (2023 YSK seçim yasakları) - 1

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Ancak saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanan yasaklar devam ediyor.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek? (2023 YSK seçim yasakları) - 2

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

YSK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre seçim günü yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek? (2023 YSK seçim yasakları) - 3

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek? (2023 YSK seçim yasakları) - 4

SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek? (2023 YSK seçim yasakları) - 5

PROPAGANDA YASAĞI 27 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek? (2023 YSK seçim yasakları) - 6

İKİNCİ TUR SEÇİM SONUÇLARI NTV'DE

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.


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