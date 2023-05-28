Ünlü isimler oylarını böyle kullandı

Türkiye genelinde 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulundu. İşte ünlülerin sandık başından yansıyan fotoğrafları...

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SEZEN AKSU

Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.

Aksu sabah 08.20 sıralarında oyunu kullanmak için Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Ünlü isimler oylarını böyle kullandı - 2

Daha sonra kabine girip oyunu kullanan Aksu çıkışta yine hayranlarının isteği üzerine onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi.

Ünlü isimler oylarını böyle kullandı - 3

CEM YILMAZ

Komedyen Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı.

Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine 'kolay gelsin' dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çekildi. O esnada Yılmaz’ın gençlerden ‘100 TL para’ istemesi gülüşmelere neden oldu.

Ünlü isimler oylarını böyle kullandı - 4

SERENAY SARIKAYA

Ünlü isimler oylarını böyle kullandı - 5

ALP KIRŞAN

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AYNUR AYDIN

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DEMET EVGAR

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FERHAT GÖÇER

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SEREN SERENGİL

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HAMDİ ALKAN

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HATİCE

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