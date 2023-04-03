Yeni seçim yasası ve ittifaklar: Kritik değişiklikler!

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine yeni seçim yasasıyla giriyor. Seçim yasasında ittifak yapan partiler açısından kritik değişiklikler var.
Seçimlerde baraj yüzde 7. Bu baraj ittifakla seçime giren partilere ayrı ayrı uygulanmayacak. Yani ittifakın toplam oyu yüzde 7'yi geçtiğinde tüm partiler de barajı geçmiş olacak.
Milletvekili çıkarmak içinse ittifakın toplam oyları değil partilerin tek tek aldığı oylar belirleyici olacak. Daha önce partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı ittifakın toplam oyuna göre belirleniyordu. Yeni sistemde partiler kendi oy sayılarıyla milletvekili çıkaracaklar.
Parti, D'HONT sistemiyle bulunacak sayıya göre, milletvekili çıkarmaya yeterli oyu alamazsa, o oy ittifakın hanesine daha önce olduğu gibi "artık oy" olarak yazılmayacak. Bir anlamda boşa gidecek.
Uzmanlara göre bu model ittifaklara dahil olan partilerin ortak liste ile seçime girmesini daha avantajlı hale getiriyor.
14 Mayıs seçimlerine AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur ittifakı adı altında girecek. Ancak tüm partiler seçmenin karşısına kendi liste ve logolarıyla çıkacaklarını açıkladı.
Millet ittifakı'ndaki 6 siyasi parti arasında liste çalışmaları devam ediyor.
CHP ve İYİ Parti'nin az sayıda ilde ortak liste hazırlayabileceği belirtiliyor.
DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri uzun süre "ittifak içinde ittifak" formülüne çalıştı. Henüz kamuoyuna açıklanan net bir karar yok.