Yeni seçim yasası ve ittifaklar: Kritik değişiklikler!

Parti, D'HONT sistemiyle bulunacak sayıya göre, milletvekili çıkarmaya yeterli oyu alamazsa, o oy ittifakın hanesine daha önce olduğu gibi "artık oy" olarak yazılmayacak. Bir anlamda boşa gidecek.

D'HONT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR? / VİDEO HABER