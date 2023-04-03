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Yeni seçim yasası ve ittifaklar: Kritik değişiklikler!

14 Mayıs'ta değişen seçim yasası ilk kez uygulanacak. Seçim barajı yüzde 7 olacak. İittifak oyları barajı geçerse tüm partiler barajı geçmiş sayılacak. Ancak milletvekili çıkarmak için ittifakın toplam oyun değil partilerin kendi aldıkları oy geçerli olacak. Bu durum listeler üzerinde uzun ve stratejik bir çalışmayı gerektiriyor.

Yeni seçim yasası ve ittifaklar: Kritik değişiklikler! - 1

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine yeni seçim yasasıyla giriyor. Seçim yasasında ittifak yapan partiler açısından kritik değişiklikler var.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Yeni seçim yasası ve ittifaklar: Kritik değişiklikler! - 2

Seçimlerde baraj yüzde 7. Bu baraj ittifakla seçime giren partilere ayrı ayrı uygulanmayacak. Yani ittifakın toplam oyu yüzde 7'yi geçtiğinde tüm partiler de barajı geçmiş olacak.

Yeni seçim yasası ve ittifaklar: Kritik değişiklikler! - 3

Milletvekili çıkarmak içinse ittifakın toplam oyları değil partilerin tek tek aldığı oylar belirleyici olacak. Daha önce partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı ittifakın toplam oyuna göre belirleniyordu. Yeni sistemde partiler kendi oy sayılarıyla milletvekili çıkaracaklar.

Yeni seçim yasası ve ittifaklar: Kritik değişiklikler! - 4

Parti, D'HONT sistemiyle bulunacak sayıya göre, milletvekili çıkarmaya yeterli oyu alamazsa, o oy ittifakın hanesine daha önce olduğu gibi "artık oy" olarak yazılmayacak. Bir anlamda boşa gidecek.

D'HONT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR? / VİDEO HABER

Yeni seçim yasası ve ittifaklar: Kritik değişiklikler! - 5

Uzmanlara göre bu model  ittifaklara dahil olan partilerin ortak liste ile seçime girmesini daha avantajlı hale getiriyor.

Yeni seçim yasası ve ittifaklar: Kritik değişiklikler! - 6

14 Mayıs seçimlerine AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur ittifakı adı altında girecek. Ancak tüm partiler seçmenin karşısına kendi liste ve logolarıyla çıkacaklarını açıkladı.

Yeni seçim yasası ve ittifaklar: Kritik değişiklikler! - 7

Millet ittifakı'ndaki 6 siyasi parti arasında liste çalışmaları devam ediyor.
CHP ve İYİ Parti'nin az sayıda ilde ortak liste hazırlayabileceği belirtiliyor.

Yeni seçim yasası ve ittifaklar: Kritik değişiklikler! - 8

DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri uzun süre "ittifak içinde ittifak" formülüne çalıştı. Henüz kamuoyuna açıklanan net bir karar yok.

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