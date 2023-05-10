YSK seçmen kaydı sorgulama 2023: Nerede oy kullanacağım? Seçmen kaydı nasıl sorgulanır?

SEÇMEN KAYITLARI İÇİN SON 4 GÜN

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde seçmen kağıtları henüz ellerine ulaşamayan vatandaşlar, seçime 4 gün kala hangi sandıkta oy kullanacaklarını merak ediyor.



YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.



Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.