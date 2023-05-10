YSK seçmen kaydı sorgulama 2023: Nerede oy kullanacağım? Seçmen kaydı nasıl sorgulanır?

YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. YSK ve e-Devlet üzerinden hizmete sunulan 'Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama' ekranıyla, vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını kolayca öğrenebilecek. İşte 2023 YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde seçmen kağıtları henüz ellerine ulaşamayan vatandaşlar, seçime 4 gün kala hangi sandıkta oy kullanacaklarını merak ediyor.
YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.
Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.
Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.
Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.
İşte adım adım YSK ve e-Devlet seçmen kaydı sorgulama;
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.
Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.
YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.
Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.
Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.
Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.
E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN