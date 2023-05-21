Yurt dışı 2. tur oy verme tarihleri ve saatleri açıklandı: Yurt dışı oyların sayımı ne zaman yapılacak?

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.
Yurt dışı temsilciliklerde bugün başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup seçim tarihinde Türkiye'de bulunan seçmenler, YSK tarafından sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler ayrıca, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerin herhangi birinde ya da sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oylarını verebiliyor.
Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.
Yurt dışından ağzı mühürlü olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içerisinde oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra genel esaslara uygun şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak yaptırılacak.
Tutanak altına alınacak sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilecek.
Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.
Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.