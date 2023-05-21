Yurt dışı 2. tur oy verme tarihleri ve saatleri açıklandı: Yurt dışı oyların sayımı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışında oy kullanma takvimi belli olduç Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu kapsamında yurt dışı temsilcilikler ile gümrüklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy kullanma işleminde, sadece yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı olan vatandaşlar oy kullanabiliyor. Peki, yurt dışı oyların sayımı ne zaman yapılacak?

Yurt dışı 2. tur oy verme tarihleri ve saatleri açıklandı: Yurt dışı oyların sayımı ne zaman yapılacak? - 1

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.

Yurt dışı temsilciliklerde bugün başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Yurt dışı 2. tur oy verme tarihleri ve saatleri açıklandı: Yurt dışı oyların sayımı ne zaman yapılacak? - 2

Herhangi bir temsilcilik ya da gümrük kapısında oy kullanılabilecek

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup seçim tarihinde Türkiye'de bulunan seçmenler, YSK tarafından sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler ayrıca, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerin herhangi birinde ya da sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oylarını verebiliyor.

Yurt dışı 2. tur oy verme tarihleri ve saatleri açıklandı: Yurt dışı oyların sayımı ne zaman yapılacak? - 3

Yurt dışı oy kullanma saatleri

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı 2. tur oy verme tarihleri ve saatleri açıklandı: Yurt dışı oyların sayımı ne zaman yapılacak? - 4

Yurt dışı oyların sayım ve döküm işlemleri

Yurt dışından ağzı mühürlü olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içerisinde oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra genel esaslara uygun şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak yaptırılacak.


Yurt dışı 2. tur oy verme tarihleri ve saatleri açıklandı: Yurt dışı oyların sayımı ne zaman yapılacak? - 5

Tutanak altına alınacak sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilecek.

Yurt dışı 2. tur oy verme tarihleri ve saatleri açıklandı: Yurt dışı oyların sayımı ne zaman yapılacak? - 6

Yurt dışı oylar, yüksek güvenlik altında Ankara'ya gelecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

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