Yurt dışı 2. tur oy verme tarihleri ve saatleri açıklandı: Yurt dışı oyların sayımı ne zaman yapılacak?

Herhangi bir temsilcilik ya da gümrük kapısında oy kullanılabilecek

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup seçim tarihinde Türkiye'de bulunan seçmenler, YSK tarafından sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek.



Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler ayrıca, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerin herhangi birinde ya da sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oylarını verebiliyor.



