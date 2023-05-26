Yurt dışında kullanılan oylar sayıma hazırlandı

"1460 SANDIĞA DAĞITILACAK"

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk kez 2'nci turlu bir seçim yaşandığını belirterek, "Bu demokrasimiz için olumlu bir gelişmedir. 73 ülke 167 temsilcilikte 2'nci turda kullanılan oy sayımız, 1 milyon 783 bin 107'dir. Gümrüklerde kullanılan oy sayımız ise 113 bin 887 olup; gümrüklerde oy kullanma işlemi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecektir. İlk turda 5 bin 114 yurt dışı temsilcilik sandıklarını biz burada 1430 sandığa bölerek sayım yaptık. 2'nci turda seçim takviminin kısalığı nedeniyle yurt dışında ve temsilcilerimizde 3 bin 455 sandık kuruldu. Bu sandıklarda 5 gün süre ile oy kullanıldı. Bize gelecek bu sandıklar burada 1460 sandığa dağıtılarak sayım ve dökümü yapılacaktır." ifadelerini kullandı.