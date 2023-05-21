Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu

Yurt dışında yaşayan seçmenler, cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turu için bir kez daha sandık başında. Oy verme işleminin ikinci gününde de seçmenlerin yoğun ilgisi sürüyor. Oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 1

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy vermeyi sürdürüyor.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 2

Çok sayıda seçmen bir kez daha sandık başına gitti. Oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 3

İLK GÜN REKOR OY

20 Mayıs'ta yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük noktalarında başlayan oy verme işleminin ilk gününde, temsilciliklerde 510 bin 926 seçmen oy kullandı. Gümrüklerde ise toplam 19 bin 477 kişi sandığa gitti.

Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 4

Böylece 2014'ten beri sandıkların kurulduğu yurt dışında, ilk günün sonunda toplam 530 bin 403 kişi oyunu kullandı, oy verme sürecinde tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı.

Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 5

İKİNCİ GÜN DE YOĞUN İLGİ

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.

Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 6

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 7
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 8
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 9
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 10
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 11
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 12
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 13
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 14
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 15
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 16
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 17
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 18
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 19
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 20
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 21
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 22
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 23
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 24
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 25
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 26
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu - 27
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