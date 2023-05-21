Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: Uzun kuyruklar oluştu

İKİNCİ GÜN DE YOĞUN İLGİ

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.