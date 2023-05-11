Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar 5 kilitli odada korunuyor

Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer kilit anahtarları da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.