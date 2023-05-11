Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar 5 kilitli odada korunuyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar, ATO Congresium'da 5 kilidi bulunan bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar 5 kilitli odada korunuyor - 1

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturulmuş, buradaki oy kullanma işlemleri 9 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar 5 kilitli odada korunuyor - 2

Bu işlemlerin ardından yaklaşık 1 milyon 700 bin yurt dışı seçmenin kullandığı oylar, uçaklarla Ankara'ya getiriliyor.

Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar 5 kilitli odada korunuyor - 3

Büyük bölümü, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaşan oylar, kapısında 5 ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar 5 kilitli odada korunuyor - 4

Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer kilit anahtarları da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.

Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar 5 kilitli odada korunuyor - 5

ATO Congresium'da ayrıca hem giriş kapıları hem de içeride, güvenlik görevlileri 7/24 görev yapıyor.

Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar 5 kilitli odada korunuyor - 6

Yurt dışından getirilen oylar, 14 Mayıs günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla eş zamanlı açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak.

Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar 5 kilitli odada korunuyor - 7
Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar 5 kilitli odada korunuyor - 8
Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar 5 kilitli odada korunuyor - 9
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