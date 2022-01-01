14 Ocak - 4 Şubat Merkür retrosunun burçlara olan etkisi

Haberler 01.01.2022 - 09:40 | Son Güncelleme : 01.01.2022 - 09:55
Merkür tehlikeli sularda geriliyor!
“Of yine mi kötü…” dediğinizi duyar gibiyim. Keşke sizlere zengin menüye sahip restoran garsonları olup “Ne vereyim abime, ablama…” diyebilsem... Ama bizim mutfağımız gökyüzü ve yukarda ne hazırlanıyorsa ben de onu servis ediyorum. Gökyüzü tatlı servisine kapalıysa kapuskayı güllaç diye sunsam ne olacak? Sonuçta onu tatmayacak mısınız? Bunları önden önden yazmamın nedeni “Iyyy bu da ne gamlı kelaynakmış yahu!” dememeniz için. Merak etmeyin 2022'de harika tatlı servisleri de olacak.
Evet konumuza dönersek; 14 Ocak - 4 Şubat arasında Kova burcunda başlayacak olan Merkür geri hareketi 24 derece Oğlak burcunda son bulacak. Ve klasik olarak yine iletişim konusunda ciddi problemler yaşamamıza neden olacağı çok açık. Ayrıca bu geri harekette yeni bir şeye başlamak yerine elinizdeki tamamlamayı seçmeniz gerektiğini söylememe bile gerek yok. Elbette bu gerilemede, iletişim kazaları veya engellemelerinin yanı sıra Kova burcunun özgürlük, teknoloji ve Oğlak burcunun disiplin, para temaları da tekrar aktive olup bize 2021 yılında yaşadıklarımızın envanterini de çıkartacaktır.
Merkür gerileme hareketine, Satürn ile el ele Uranüs’e kafa tutarak başlayacak. Bu noktada piyasa ve para konularında neyi tam yapıp neyi eksik yaptığımız konusunda sorgulanıp yine cüzdanlarımız hallaç pamuğu gibi atılacağa benziyor. Bu durum Ocak'ın 20'sine kadar bizi zorlar mı? Ne yazık ki evet!
Sonra Merkür, ablası Venüs gibi ölüler diyarının patronu Plüton’un sarayına konuk olacak. Bu misafirlik 25 Ocak ile 16 Şubat arasında gerçekleşecek. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni; geri giden Merkür’ün ileri giderken de Plüton’un huzurundan geçecek olması.
Bu Merkür retrosu Plütonik ve Uranüs zor görünümüyle bezeli olduğundan corona ile ilgili yasaklar veya yaptırımlar tekrar ortaya dökülebilir. Toprak hareketleri, krizler ve iklim anormalliklerini de yanında getirirken, maddi anlamda yaptırımlar ortaya koyacağı da kesin diyebiliriz. Bunun yanında sansür ve gizli saklı işler hız kazanabilir. Sonuçta nereden bakarsak bakalım pek sevimli görünmeyen bu gökyüzü altında ya “Yeter artık” diyeceğiz veya “Biraz daha acıt canımızı” diyerek devam edeceğiz.
Unutmamak gerekir ki; mitolojide ölüler diyarına inen hiçbir varlık toprağın üstüne adım attığında artık eskisi gibi değildir. Yaralı, bitik ve fakat çok daha güçlüdür. Ne yapalım insan olmanın doğası bu!
Umarım bu Merkür retrosu hepimizi çok daha güçlü bir hale getirir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bu Merkür retrosu sizi daha çok; yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar çerçevesinde gerçekleşecek. Ocak’ın son haftası ve Şubat’ın ilk günlerine kadar da Merkür sizi; üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi ufak tefek aksaklıklara veya bu konu başlıklarında tamamlayamadığınız şeyleri tamamlamak içinde iyi bir fırsat önünüze çıkabilir.
Boğa
Ve sizi ara ara sıkıştıran Merkür’ün bu geri hareketi patronlarla ilişkilerimiz, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında sınavdan geçirecek. Ocak sonu, şubat başında ise mevzuyu yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konularına kaydıracak gibi görünmekte. Bu durumda üstünüze düşenleri gerektiği gibi yaptığınız sürece sorun yaşamayabilirsiniz.
İkizler
Yönetici gezegeniniz bu zorlu geri hareketinde sizi yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, ilgili konularında sizi sınayacak. Ocak ayının son haftası ve şubatın ilk haftasında başlıklarını ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konulara dönüştürecektir. O nedenle devlet kapısıyla işleriniz varsa retroya düşmeden Merkür halledin derim.
Yengeç
Bu geri hareketinde sizin nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında ufak tefek engellemelere neden olacak. Ocak’ın son haftası ve şubat ın ilk günlerinde; birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konularına dönüşecek gibi görünmekte. İmzalara iki kere daha dikkat!
Aslan
Merkür geri hareketinde sizin; Birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında etrafı toparlamanız gerekebilir. Merkür burç değiştirdiğinde ise ocak sonu şubat başında; İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında daha da titizlenebilirsiniz. Önceden halletmediğiniz iş konuları hakkında hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim.
Başak
Tabi Merkür denildiğinde akla ilk İkizler ve sizler gelir. Merkür’ün yöneticiliğinde olduğunuz için işiniz hem kolay hem de zor bir sürece giriveriyor retrolarda. Retro başlangıcında; iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konuları daha çok gündeminize oturabilir. Ocak sonu, şubat'ın ilk haftasında ise aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, hakkında şöyle bir sınanmadan geçebilirsiniz.
Terazi
2022’nin bu ilk retrosunda Merkür size; aşk hayatınız, borsa, döviz gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve romantik ilişkiler, gibi konular hakkında tuhaflıklara açık bir halde bırakabilir. Retronun ocak sonu, şubat ayı başında ise; yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar. Ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, hakkında eksik kalanları tamamlamanız için fırsatlar çıkarabilir.
Akrep
Bu retroda; baba, kişisel bağlılıklar, ev ve aile içi durumlar. Ve özellikle taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konuları hakkında Merkür sizin zaman zaman canınızı sıkabilir veya zorla bitirmeniz için önünüze işler getirebilir. Ocak sonunda ise Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar. Kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler gibi konular hakkında son bir dokunuşta bulunacaktır. Resmi evraklara dikkat edin derim.
Yay
Herkes bilir ki sizler Merkür’ü, Merkür de sizleri pek sevmez. Bu yılın ilk Merkür tutulması sizi; Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, iletişim, yazarlık gibi konular hakkında yapmanız gerekenleri Merkür tekrar size hatırlatabilir. Ocak sonu, şubat başında ise kazançlarınız; paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında daha dikkatli ve planlı olmaya zorlayabilir.
Oğlak
Merkür size yine yapacağını yapıp retro başlangıcında kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız konularında sizi şimdiye kadar yaptıklarınızla sınayabilir. Bu süreçte İnternet bankacılığı kullanımına dikkat etmelisiniz. Ocak sonu, şubat başında ise kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren başlıklarda “Hadi bakalım görelim seni” diyecektir. Yatırım yapın kendinize.
Kova
Merkür sizin yuvanızda gerilemeye başlıyor. Bu noktada ilk etapta sizi; kişisel tercihleriniz ve sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında “Hadi bakalım eski defterleri bir karıştır.” Diyebilir. Ay sonunda ve Şubat’ın ilk günlerinde ise psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, gizli düşmanlar gibi konular hakkında sizi bir kere daha kendinize yönlendirmeye çalışacaktır.
Balık
Merkür bu geri hareketinde ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler hakkında sizi dostunuz kim, düşmanınız kim diye sorgulatabilir. Ocak sonu, şubat başında ise yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, alanında sizi yenilemeye hazırlamak için önünüze bazı sınavlar çıkarabilir.