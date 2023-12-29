2024 burç yorumları: Burçları neler bekliyor?

"SEÇİMLERLE İLGİLİ DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Sevgili astrolojiseverler 2024 yılından hepinize merhabalar. 2023 yılı, yeryüzünde depremler, ekonomik koşulların zorlaşması, savaş döngülerinin çok hissedildiği bizi zaman zaman karamsarlığa sürükleyen niteliklere sahipti. Her yılın başlangıcında olduğu gibi, koca bir yılın bizi nasıl etkileyeceği konusunda da endişelerimiz 2024 yılı için oldukça yüksek.

2024 yılına girerken, iletişim gezegeni Merkür’ün en zayıf olduğu Yay burcunda retro olması hayatımızda yapacağımız seçimler ile ilgili dikkatli olmamız gerektiğini bize vurguluyor.

Satürn gezegeninin Balık burcunda derece alarak ilerleyeceği 2024 yılı, belirsiz olan sınırların çizilmesi adına çok fazla efor sarf ettirecek. Satürn gezegeni astrolojide sınırları belirleyen, disiplin isteyen, hayatta sorumlulukların alınması ve ektiğini biçme yani karmana ne ektiysen onun sonucunu alacağın etkileri gösteren gezegendir. Zodyak’taki son burçta ilerlerken hayatlarımızda bazı sayfaların kapanmasına işaret eder ve Balık burcu yöneticilerinden Neptün hayallerimizi, vizyonumuzu, hayatta ilham aldığımız konuları, bağımlılıklarımızı gösterirken Jüpiter ile inançlarımızı, değer yargılarımızı, derinleşmek ve felsefe yapmak istediğimiz konuların neler olduğunu bize gösterir.