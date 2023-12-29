2024 burç yorumları: Burçları neler bekliyor?

Astrolog Gülnihal Öztürk 2024'te Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcunu nelerin beklediğini yazdı. İşte 2024 yılı burç yorumları...

2024 burç yorumları: Burçları neler bekliyor? - 1

"SEÇİMLERLE  İLGİLİ DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Sevgili astrolojiseverler 2024 yılından hepinize merhabalar. 2023 yılı, yeryüzünde depremler, ekonomik koşulların zorlaşması, savaş döngülerinin çok hissedildiği bizi zaman zaman karamsarlığa sürükleyen niteliklere sahipti. Her yılın başlangıcında olduğu gibi, koca bir yılın bizi nasıl etkileyeceği konusunda da endişelerimiz 2024 yılı için oldukça yüksek. 

2024 yılına girerken, iletişim gezegeni Merkür’ün en zayıf olduğu Yay burcunda retro olması hayatımızda yapacağımız seçimler ile ilgili dikkatli olmamız gerektiğini bize vurguluyor. 

Satürn gezegeninin Balık burcunda derece alarak ilerleyeceği 2024 yılı, belirsiz olan sınırların çizilmesi adına çok fazla efor sarf ettirecek. Satürn gezegeni astrolojide sınırları belirleyen, disiplin isteyen, hayatta sorumlulukların alınması ve ektiğini biçme yani karmana ne ektiysen onun sonucunu alacağın etkileri gösteren gezegendir. Zodyak’taki son burçta ilerlerken hayatlarımızda bazı sayfaların kapanmasına işaret eder ve Balık burcu yöneticilerinden Neptün hayallerimizi, vizyonumuzu, hayatta ilham aldığımız konuları, bağımlılıklarımızı gösterirken Jüpiter ile inançlarımızı, değer yargılarımızı, derinleşmek ve felsefe yapmak istediğimiz konuların neler olduğunu bize gösterir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2024 burç yorumları: Burçları neler bekliyor? - 2

NE TÜR HABERLER GÜNDEME GELECEK?

Bu yıl Neptün gezegeni 2 Temmuz 2024 tarihine kadar Balık burcunda ileri hareket edecek, bu süreçte hayallerimizi gerçekleştirebilmek ve vizyonumuzu genişletebilmek adına bize şans tanıyacak. 20 Haziran civarında İkizler burcundaki güneş ile dik açısı, toplumumuzda kadınları ilgilendiren konularda olumsuz etkiler taşıyabilir. Balık burcunun son derecesi ne yazık ki çok iyi etkiler taşıyan bir astrolojik etki değil, bu dönemde medyada yer alacak hava koşullarının olumsuzluğu, su ve sel baskınları, denizlerde yaşanacak kazalar, denizden gelen tehlikeler, ölümler, hastaneler, sağlık, kimyasallar, ilaç üretim firmaları ilgili haberler bir süre bizi meşgul edecek. 

Lübnan, Suriye ve Fransa devletlerini ilgilendiren, gerilimi tetikleyen etkiler görebiliriz. Neptün aralık ayının 9. gününe kadar retro pozisyonda olacak, bu gezegenin geri harekette olduğu dönemlerde sisli, puslu bir etki yeryüzüne yansır. Belirsizlikler ve skandallar ile ilgilidir.

2024 burç yorumları: Burçları neler bekliyor? - 3

18 EYLÜL AY TUTULMASI

18 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ay tutulması skandalların tamamen ortaya çıktığı, gizlenen tüm olayların gün yüzüne döküldüğü bir etki olacak. Ancak Neptün’ün bu tutulma esnasında retro oluşu olayların gerçek yüzünün yansımasında olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle bu süreçte bir karar almamız gerekirse aralık ayında olaylar daha belirgin hale gelecektir. Balık burcunun diğer yöneticisi Jüpiter’in 26 Mayıs tarihine kadar Boğa burcunda hareket etmesi ve Balık burcundaki Satürn ile iyicil açılarda olması, hayatımızda atacağımız adımlar, büyütmek istediğimiz işler veya sağlam ilişkiler, ekonomik koşulların iyileştirilebilmesi için iyicil etkiler sunuyor.   

2024 burç yorumları: Burçları neler bekliyor? - 4

EKONOMİ VE PARASAL KONULARDA DEĞİŞİM YAŞANABİLİR

Gelelim diğer jenerasyon gezegenlerinden Uranüs’e… Yıla retro hareketini sürdürerek başlayan Uranüs gezegeni, 2024 yılı boyunda yine Boğa burcundaki seyrine devam edecek. 29 Ocak tarihinde ileri hareketine geçip, 1 Eylül 2024 tarihinde durağanlaşarak tekrar retro hareketine başlayacak. Bu tarihten 2024 yılının bitişine kadar retro hareketini sürdürecek.  Uranüs devrimlerin gezegenidir, girdiği her burçta düzen değişimine işaret eder. Boğa burcundaki tam ilerlemesi Mart 2019 döneminden bu yana ekonomi ve parasal konularda pek çok şeyin değişimine sebebiyet verirken, topraktaki huzursuzluğu ve depremsellik olarak pek çok sarsıntıda da Uranüs etkiliydi. 2024 yılında da yine ekonomik konularda pek çok sarsıntıya neden olabilecek gezegen kombinasyonları ile karşımızda olacak.

Nisan sonunda Jüpiter ile olan kavuşum dönemlerinde, ülkemizde ekonomik anlamda büyük bir sarsıntı yaşanacağını gösteriyor. Yine 24 Nisan tarihinde gerçekleşecek Dolunay ile yeryüzünde sarsıntılara neden olabilir.  Temmuz ayının ortalarında Algol sabit yıldızında, Mars gezegeni ile kavuşum yapması tüm dünya da ekonomik krizlerin gün yüzüne çıktığı bir dönemi işaret ederken, toplum içinde sansasyonel olaylara neden olabilir. Algol sabit yıldızı, şeytan yıldızı olarak kabul edilir ve maalesef gökyüzünde bu dereceye gelen Mars cinayet, ölümler ile ilgili etkisini artırır. Temmuz ortasında çılgın gezegenimiz Uranüs’ün bu derece olup Mars ile kavuşması hem cinayet hem de parasal konularda kayıplara neden olan bir etki. Temmuz ayında değer verdiğiniz şeylere sahip çıkma zamanı olacak.  

19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek Dolunay ile gerilimli açısı da yeryüzüyle ilgili huzursuz bir görünüm, sarsıntılar, yangınlar, ekonomik çöküşler, altınla ilgili beklenmedik fiyat değişimleri… 

2024 burç yorumları: Burçları neler bekliyor? - 5

"PLÜTON'UN BİR DÖNÜŞÜM YAŞATACAĞI AŞİKAR"

Ekim ortalarında yine Venüs gezegeni ile karşıtlık açısı oluşturması ekonomik göstergelerle ilgili ani değişimlerin yaşanacağını aynı zamanda kadınlar ve sanatçılar konusunda üzücü haberlerin olabileceğini gösteriyor. 

Gelelim dönüşüm gezegeni Plüton’a… Astrolojide Plüton gezegeni, çürüyen yapıların ortadan kalkması hem toplumsal hem de bireysel anlamda dokunduğu her noktada hiçbir şeyin artık eskisi gibi olamayacağının vurgusudur. Oğlak burcu kapitalleri, yönetimsel konuları, toplumların geleneksel davranışlarını, sistematiği, disiplini, düzeni temsil eder. Son 20 yıla baktığımızda bu değerler içinde çürüyen yapıların ortadan kalkmasına, zamanın akışına uyumlanmasına, dönüşmesine neden olan pek çok şeye sebep oldu. Özellikle 2019 yılı sonrasında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını anladık.

Şimdilerde hayatın yeni gelişmelerine, yeni düzenine uyum sağlama sürecimiz başlıyor. İnsan geleneksel yapılardan çok kolay uzaklaşabilen, bağlı olduğu değerleri çok çabuk terk edebilen bir varlık değil. Plüton Kova burcunda yenilikçi olanın sisteme ayak uydurabileceğini, geleneksel kalanın artık yok olmayı tercih ettiğini gözler önüne seriyor. 25 Mart 2023 tarihinde ilk olarak Kova burcu geçişini yaşadığımız Plüton, tüm dünyada teknoloji gelişimi noktasında pek çok firmanın ilk adımlarını attığını gözlemledik. Plüton yer altı enerji kaynaklarını da temsil eder, burada bir dönüşüm yaşatacağı aşikâr. 

2024 burç yorumları: Burçları neler bekliyor? - 6

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN TEMELLERİNİ 2024 YILINDA ATILACAK"

Gezegenlerin insan davranışlarına etkilerinin bu kadar büyük olması yine bu sisteme hayranlık bıraktırıyor. Teknolojinin en çok takip edilen tarafından bahsetmek istiyorum size. Otomobiller… Plüton Kova burcuna geçiş yaptı evet ancak tekrar Oğlak burcuna geri döndüğü bir yılı geride bıraktık. Peki bu sırada ne oldu? En basit günlük yaşamımızdaki etkisine bakacak olursak hibrit otomobiller çok daha fazla üretilmeye başlandı elbette elektrikli olanlarda.

Plüton 2023 yılında hem Oğlak hem de Kova burcunda seyahatini sürdürürken, teknolojik dönüşümde de çift etkiyi yarattı. Otomobil dünyasında bunu hibrit motor gelişimi ile karşıladık. 2024 yılında bu hibrit sistem azalarak elektrikli araç üretimi ve teknolojisinin gelişiminde daha istikrarlı bir yapı göreceğiz. Bu yıl özellikle haziran ayı sonrasında teknolojik gelişmeler çok daha fazla hız kazanacak.  Ülkemizde ve Dünya’da elektrik dağıtımı, şarj istasyonlarının daha fazla yaygınlaşacağı, petrol ve türevi maddelerin kullanımı, dönüşümleri ile ilgili yeni kararlar gündeme gelecektir. Plüton, dijital dönüşümün temellerini 2024 yılında atacak.

Astrolojide Plüton güç simgesidir, Oğlak burcunu terk edip, Kova burcuna geçerken aslında güç değişimini gözler önüne serecek. Plüton Oğlak burcundayken kapital sistemin en çok güç kazandığı süreç yaşanırken, Kova burcunda kapitalin başındaki jenerasyonun değişimi ile teknolojinin hayatımızda daha fazla yer kaplamasına neden olacak. Aslında Plüton’u tek başına incelemek biraz eksik kalabilir. Astrolojik döngülerde Uranüs ve Plüton’un beraber çalıştığı bir düzenleri var. Uranüs bir devrimi başlatır ve değiştirir, Plüton ise değişime ayak uyduramayanı bitirendir. 90’lı yıllarda Uranüs Kova burcuna girdiğinde bilgiye erişimde bir devrim başladı.

2024 burç yorumları: Burçları neler bekliyor? - 7

"TEKNOLOJİNİN ÇOK DAHA İLERİ VERSİYONLARIYLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Bilgisayarların ve telefonların hayatımıza hızla girişi, 30 yıla yakın süredir hepimizin hayatını değiştirdi. Plüton; Uranüs’ün başlattığı bu devrimi kabullenemeyen ve değişemeyen her yapının artık mecburi olarak dönüşeceğini simgeliyor. Dijital olmayan hiçbir şey artık hayatımızda olamayacak. Kullandığımız tüm elektronik aletler akıllanıyor ve hatta elektronik olmayan tüm bilgi kaynakları da bu sisteme geçiyor olacak. Kullandığımız telefonların işlevleri daha da dönüşüp hayatın her alanına hükmetmeye başladığı belki de tek bir cihazın tüm hayatımızı kontrol etmeye başladığı daha akıllı bir sisteme geçişi Plüton Kova sürecinde yaşayacağız.

Devrimci gezegen Uranüs boğa burcundayken bunu para kaynaklarının dijitalleşmesi, İkizler burcuna geçiş yaptığı süreçte ise bilgiye erişim ve ulaşım konularının tamamen dijitalleşme süreci yaşatacak. Kullandığımız iletişim cihazları ve ulaşım araçlarıyla ilgili şu anda gördüğümüz teknolojinin çok daha ileri versiyonlarıyla karşılaşacağız.

Sanal zekanın sahip olduğu bilgi ve kendi kendini geliştirdiği süreçler tamamlanırken, insanın doğasında olan duygusal tepkimeleri öğrendiği ve tıpkı bir insan gibi hatta insanın hayat boyu çalışıp kendini geliştiremediği kadar gelişmiş yeni bir yapılanmanın içinde bulacağız kendimizi. Bu gelişme dünya üzerindeki güç değişimlerinin yaşanacağı ve özellikle Çin gibi ülkelerin teknolojik faaliyetlerde çok daha fazla ön planda olacağını gösteriyor. Güç artık yer değiştiriyor. Elbette bunlar Plüton’un Kova burcunda ilerleyeceği tüm yılları kapsayan dönüşümler yani önümüzdeki 20 yıllık süreçte yaşayacağımız etkiler. 2024 yılında bu dönüşümün başlangıç evresinde olacağız. 

2024 burç yorumları: Burçları neler bekliyor? - 8

"HAREKETE GEÇME ZAMANLARI OLDUKÇA KRİTİK OLACAK"

2024 yılında Ay düğümlerinin Terazi ve Koç burçlarında yer alması ve bu burçlar etrafında yaşanacak tutulmalar ile biz ve ben dengelerinin tekrar düzenleneceği bir etkiyi de hayatlarımıza taşıyacak. Hayatımızda bize zarar veren birlikteliklerin değişmesi, bitmesi ve daha bireysel başarıya odaklanılması gibi etkileri görülürken, artık hayatımızda bırakmamız ve bizi aşağıya çeken birliklerde dengelerin değişeceğini gösteriyor. Son 19 yıldır nerelerde hata yaptık ve nerelerde doğru davrandık bunları heybemize alarak kendimize yeni rota oluşturacağımız, sınırlarımızı daha doğru çizmeye çalışırken bazen içinde bulunduğumuz düzenin yaşattığı dengesizliklerle bizi geliştirdiğini göreceğiz. 2024 cesaretini toplayan ve hızlı harekete geçenlerin başarı yılı olarak görülürken, risk almaktan korkan herkesi geri plana atacak. Bu yıl hareket etmeyen hiç kimse hayatında başarıyı yakalama konusunda çok zorlanacak.  Elbette alınacak risklerin tartılması önemli ama harekete geçme zamanları oldukça kritik olacak bir yıl bizi bekliyor.  

"2024 UNUTULMAYACAK DENEYİMLERLE GELİYOR"

2024 yılı gezegen yerleşimlerine göre, Dünya üzerinde savaş döngülerinin artarak devam edeceği, doğal afetler konusunda dikkat edilmesi gereken, ekonomik anlamda hem yüksek kazançların elde edileceği hem de kayıpların yaşanacağı bir yıl olacak. Dünya liderlerinin güç kayıpları çok konuşulacak konular arasında.  

Bireysel olarak pek çok evliliğin gerçekleşeceği, çocuk doğumlarının artacağı, girişimci ruha sahip insanların daha ön planda olacağı bir yıl olacak. 2024 unutulmayacak deneyimlerle geliyor, bu yıl hayatınızı değiştirecek pek çok şey yaşayacaksınız ve yaptığınız her şey önümüzdeki 19 yıllık kaderinizle ilgili bir döngü başlatacak.

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