Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 9 Mayıs 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay ikizler burcunda, iletişim odaklı bir gün geçirebiliriz. Kısa yolculuklar yapabilir, yakın çevremizdeki insanlar ile bir araya gelebiliriz. Ay ile Mars arasında oluşan olumlu etki, dışarıdaki işlerimizi tamamlayabilmek adına bize bir şans verecek.