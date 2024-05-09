Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2024)

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün sizin için özgürleşme günü, diğer insanlardan uzaklaşmak isteyebilir veya partnerinizle bir program yapabilirsiniz. Tatil planlarınızı yapmak veya seyahat etmek bugünün konuları arasında olabilir. Mahkemeler ve hukuk konusunda işlerin hızlı ilerleyebileceği bir gün olacak.