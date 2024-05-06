Haftalık burç yorumları (6-12 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, yılın en Boğa temalı haftasına hoş geldiniz. Dünyevi konuları çok fazla konuşacağımız, yemek, içmek, keyif almak, tembellik yapmak, hareketsizleşmek, maddi kaynakları genişletme, büyütme çabasına olacağımız bir hafta karşımızda.

8 Mayıs Çarşamba günü Boğa burcunda bir Yeniay meydana gelecek. Güneş ve Ay’ın dışında Venüs, Jüpiter ve Uranüs’ün Boğa burcunda olduğu bu yeniay, dünyevi pek çok konunun gündeme geleceğini gösteriyor. Toprakla ilgili, gıda ile ilgili, piyasada bir ürünün fiyatlanması, olması gereken değeri bulması açısından önemli olan bu göstergeler, ekonomik anlamda herhangi bir şeye sahip olmanın, yatırım yapmanın önemli olduğu bir zaman dilimi karşımızda. Verimlilik konusunda oldukça güzel bir gökyüzü var.

Mart ayının sonundan itibaren hayatınızda sonlanan, biten ilişkiler ortaklıkların yerine başlayacak daha güvenli, sağlam birlikteliklerin oluştuğu bu yeniay pek çok kişinin hayatına şans, bolluk ve bereket enerjilerini taşıyacak.

Ülkemiz açısından değerlendirecek olursak, akrep burcundaki Venüs’ün tam karşısında yer alacak olan boğa yeniayı maddi kaynakların arttırılabilmesi konusunda yeni arayışların olacağını gösteriyor. Fiyatlandırmalar konusunda bu haftadan sonra artışlar gelir kaynaklarının doğru değerlendirilmesi gerektiğini işaret ediyor. Borsa ve yatırım araçları konusunda spekülatif yaklaşımlar görülebilir. Mayıs ayını pek çok ürünün değer bulması adına yeni bir dönem başlangıcı olarak görebiliriz.