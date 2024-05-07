Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay boğa burcundaki seyahatine başlıyor. Günün ilk saatlerinde Plüton ile oluşturacağı gerilimli açı duygusal yönden manipülatif davranışların gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Saat 16:00 itibari ile Ay ile Venüs kavuşum halinde olacak. Bu durum duygusal açıdan daha huzurlu hissedebilmemize etki edecek. Maddi kaynaklarımızı toparlamak, ev dekorasyonu, kişisel bakım konularıyla ilgilenebiliriz. Bugün Güneş ile Satürn arasında oluşan açı, bitirmeye odaklandığımız işler açısında oldukça elverişli etkiler barındırıyor. Yeniay öncesinde plan yapmak, hayatımızda düzenlemek istediğimiz şeylere odaklanmak ve elimizde bitirmeye çalıştığımız işlere odaklanmak fayda getirebilir. Merkür’ün Chiron ile kavuşumu iletişim konusunda kırıcı sözcüklerin ifadesine ve ilişkiler konusunda kırgınlıklara neden olabilir.