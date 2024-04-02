2024 Nisan aylık burç yorumları
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2024 Nisan ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Sevgili astroloji severler baharın kokusunu hissetmeye başladığımız yeni bir aydan hepinize merhaba, Güneş’in Koç burcuna geçişiyle başlayan ilkbahar mevsiminin başlangıç konularını nisan ayında daha derinden hissedeceğiz. İnandığımız değerler, hayatımızın temellerini oluşturan konular dönüşmeye başlıyor.
Nisan ayı, Merkür’ün Koç burcundaki durağan pozisyonu ile başlıyor, bu durum düşünmeden harekete geçecek olanların zarar göreceğini gösteriyor. Koç burcunun yöneticisi olan Mars gezegeninin bu süreçte Balık burcunda oluşu, herkesin kendi iç dünyasında planlarının oluşabileceğini ve aslında samimiyeti yakalamanın güç olduğu bir süreci bize hatırlatıyor. Doğru dinlemenin, doğru anlatımın, açık olmanın nimetleri gelirken, niyeti bozuk olanların türlü türlü sorunlarla boğuşacağını gösteriyor. Göz enfeksiyonları, alerjik reaksiyonlar çok yoğun yaşanabilir.
Bu ay gerçekleşecek Güneş tutulması her ne kadar yeni başlangıçlar konusunda motivasyonun yükselmesine sebep olsa da bu başlangıçların altında alınan derin yaralar olacak. Acılarımızı dönüştürüp başkalarına şifa verebildiğimiz sürece bireysel olarak bu etkiyi olumluya çevirebiliriz. Gökyüzünde Ay, Güneş ve Chiron’un hizalandığı tutulma, yaşanacak acıların büyüklüğü ile ilgili haber verir nitelikte.