2024 Nisan aylık burç yorumları

"ARTIK TOPARLAYAMAYACAĞINIZI DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ..."

Nisan ayı sağlam olmayan temelleri sarsacak etkilere sahip, hayatımızda hiç vazgeçemeyeceğimizi düşündüğümüz şeylerden vazgeçebileceğimizi, bırakabileceğimizi bize öğretmeye geliyor. Yolculuk devam ediyor ancak keskin bir viraj ile karşılaşmış gibi düşünebilirsiniz. Zemin kaygan ve kontrolden çıkacak pek çok konu olabilir. Frene basmak mı yoksa direksiyonun hakimiyetine varmak mı tüm mesele bu senkronizasyonu nasıl sağlayacağımızda. Enerjiniz, yakıtınız tükenmiş gibi hissedebilirsiniz ancak mevcut hızısınızı en optimal şekilde kullanarak yolculuğu daha uzun sürdürebilirsiniz. Bazı zamanlar duvara tosladığınızı ve artık toparlayamayacağınızı düşünebilirsiniz.

İşte tam bu nokta da aslında hayatınızda neyi değiştirmeniz gerekiyor buna odaklanmalısınız. Hayatınızda sürekli yoluna koymaya çalıştığınız konular nedir, sürekli olarak enerjinizi çeken ve kendinize zaman ayırmanıza engel, başka konulara odaklanmanızı engelleyen kişiler, olaylar nedir bütün bunları süzgeçten geçirmelisiniz. Krizler elbette olacak ancak her kriz bir fırsatı da yanında getirir, olumsuz gördüğünüz olayları büyütmek yerine içinde bulunduğunuz durumun bir fırsat olduğunu ve dönüştürülmesi gerektiğine odaklanın. Yaşam her zaman mükemmel değil, hatta hiçbir zaman mükemmel değil. Yaşamı mükemmel yapan şey tüm kaosuyla beraber kusursuz bir düzeni, dengeyi oluşturması. Şimdi harekete geçerken düşünmen gereken şey acıların kaynağı değil, acıların şifası ile ilgili. Kendini iyileştirebilmen için ihtiyacın olan şey hayatın karşına çıkardığı yansımalar. Bunu fark edebildiğin noktada kendini ve dokunduğun herkesi iyileştirmeye başlayacaksın.