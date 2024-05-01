Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 1 Mayıs 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler mayıs ayının ilk gününden hepinize merhabalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününüzü kutlarım. Mars’ın koç burcuna geçişi ile enerjimizi yenilemeye ve harekete geçmeye hazırlanacağız. Gün içinde Neptün’ün balık burcunun son derecesine ilerlemesi akıl sağlığı ile ilgili sorunların çok fazla konuşulmasına neden olabilir.