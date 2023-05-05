5 Mayıs 2023 Akrep burcunda Ay tutulmasının burçlara etkisi

Ay tutulması “Ne varsa gençlerde var demekte.”

Her ne kadar olumsuz bir sabit yıldız tepesinde gerçekleşse de olumlu başlangıçlara ilham veren bir tutulma.

Mayıs ayının en önemli gökyüzü olaylarının başında elbette 14 derece Akrep burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması olacak. Bir ay sonrasına kadar da etkilerini hissettirecek olan bu tutulma bize klasik cümleler ile ifade edersek eğer, değişmemiz ve yenilenmemiz konusunda adımlar atmamızı söylemekte.

Bu Ay tutulması, 14 derece Akrep burcunda bulunan Güney Kiffa sabit yıldızının üzerinde yaşanacak. Mars ve Satürn gezegenleri karakteristiğinde olan bu sabit yıldız, malum iki olumsuz gezegenin özelliklerini yansıttıkları için pek de hayra alamet bir şekilde anılmaz.

Özellikle kara bir şanssızlığı temsil eden bu sabit yıldız, doğum haritanızda hangi evde bulunuyorsa o evin kapsamındaki yaşam alanında işler genellikle ters gider. O nedenle kişisel haritanızı çıkartıp 14 derece Akrep’in nereye düştüğüne ve bir de doğum haritanızdaki diğer gezegenlerle etkileşim içinde olup olmadığına bir bakmanızda fayda var.

Türkiye haritasından baktığımızda ise, bu tutulma kendi doğduğu burç olan Akrep'te ve 5. evde gerçekleşecek. Dünya (Mundane), astrolojisinde bu ev; sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler, alanlar, mekanlar, parklar, bahçeler, meydanlar, spor aktivitelerinin yapıldığı yerler, doğum oranı, ülkenin genç nüfusu, çocuklar, ülkenin ünlüleri, elçiler, borsa ve spekülatif piyasaları anlatır.

O nedenle yaşanacak bu tutulma, öncelikle bu başlıklarda değişim ve dönüşüme, yeni başlangıçlara hazır olduğumuz alanları anlatmakta. Totalde bakıldığında Türkiye haritasında hemen hemen olumlu bir etkiye sahip olduğu için bu tutulmanın etkisiyle maddi, manevi her anlamda pozitif gelişmeler bizi bekleyebilir diyebilirim.

Bu Ay tutulmasının her açıdan bizi birlik içinde tutup huzur içinde yaşamamıza neden olmasını yürekten diliyorum.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com