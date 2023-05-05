5 Mayıs 2023 Akrep burcunda Ay tutulmasının burçlara etkisi

Ay tutulması “Ne varsa gençlerde var demekte.”
Her ne kadar olumsuz bir sabit yıldız tepesinde gerçekleşse de olumlu başlangıçlara ilham veren bir tutulma.
Mayıs ayının en önemli gökyüzü olaylarının başında elbette 14 derece Akrep burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması olacak. Bir ay sonrasına kadar da etkilerini hissettirecek olan bu tutulma bize klasik cümleler ile ifade edersek eğer, değişmemiz ve yenilenmemiz konusunda adımlar atmamızı söylemekte.
Bu Ay tutulması, 14 derece Akrep burcunda bulunan Güney Kiffa sabit yıldızının üzerinde yaşanacak. Mars ve Satürn gezegenleri karakteristiğinde olan bu sabit yıldız, malum iki olumsuz gezegenin özelliklerini yansıttıkları için pek de hayra alamet bir şekilde anılmaz.
Özellikle kara bir şanssızlığı temsil eden bu sabit yıldız, doğum haritanızda hangi evde bulunuyorsa o evin kapsamındaki yaşam alanında işler genellikle ters gider. O nedenle kişisel haritanızı çıkartıp 14 derece Akrep’in nereye düştüğüne ve bir de doğum haritanızdaki diğer gezegenlerle etkileşim içinde olup olmadığına bir bakmanızda fayda var.
Türkiye haritasından baktığımızda ise, bu tutulma kendi doğduğu burç olan Akrep'te ve 5. evde gerçekleşecek. Dünya (Mundane), astrolojisinde bu ev; sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler, alanlar, mekanlar, parklar, bahçeler, meydanlar, spor aktivitelerinin yapıldığı yerler, doğum oranı, ülkenin genç nüfusu, çocuklar, ülkenin ünlüleri, elçiler, borsa ve spekülatif piyasaları anlatır.
O nedenle yaşanacak bu tutulma, öncelikle bu başlıklarda değişim ve dönüşüme, yeni başlangıçlara hazır olduğumuz alanları anlatmakta. Totalde bakıldığında Türkiye haritasında hemen hemen olumlu bir etkiye sahip olduğu için bu tutulmanın etkisiyle maddi, manevi her anlamda pozitif gelişmeler bizi bekleyebilir diyebilirim.
Bu Ay tutulmasının her açıdan bizi birlik içinde tutup huzur içinde yaşamamıza neden olmasını yürekten diliyorum.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Ay tutulması sizleri eşinizin parası, paylaşımlı kazançlar ve resmi kurum kuruluşlarla olan ilişkinizde etkileyecek gibi görünmekte. O nedenle bu konularda özellikle yeni bir atılım içine girmeniz söz konusu olabilir. Ama bunu yaparken kesinlikle dikkatli olmanızda ve akıl almanızda fayda var. Olabildiğince tarafsız kalın derim.
BOĞA
Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Ay tutulması sizin ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler konusunda yeni bir başlangıç yapmanıza neden olacakmış gibi görünmekte. Bu anlamda hayatınızda olan ve ilişkinin nereye doğru gittiğini bilemediğiniz partnerinizle artık “Tamam mı, devam mı? Artık bu işi bir yoluna koyalım” derken bulabilirsiniz kendinizi. Keza hukuki sorunlarınız varsa bu konuda mahkemelerle ilgili olarak enteresan gelişmeler de yaşamanız olası.
İKİZLER
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar. Mayıs ayının en önemli gökyüzü olayı olan Ay tutulmasını iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda hissedeceksiniz. Ve bu anlamda ciddi bir değişim, dönüşüm yaşamanız söz konusu olabilir. Yeni bir iş veya sağlığınızla ilgili yeni başlangıçları içeren girişimlerde bulunabilirsiniz. Yapmanız gerekeni en iyi biçimde yapmanızda fayda var.
YENGEÇ
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Ay tutulması bu haftanıza damgasını vuracak gibi görünmekte benim canım Yengeçlerim. Artık aşk ve ilişkiler konusunda sizden güzel haberler duyabiliriz. Muhtemel bir kararsızlık yaşamanız ve bağlanma korkularınız depreşebilir. Ama bu konuda çok da çekimser davranmayın. Açılın, ifade edin duygularınızı. İleride üzülürseniz bulduğunuz ilk Yengeç burcu arkadaşınızın omzunda ağlarsınız. Tabi ilişkiler konusunda abartmayın durumu.
ASLAN
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Bu ayın kaçınılmaz olarak sizi de etkisi altında tutacak en önemli gelişme, elbette Yay burcunda yaşanılacak olan Ay tutulması olacaktır. Bu tutulma aile köklerinizi, gayrimenkul, anne- babanızı, aile büyüklerini ve kariyer konularını ilgilendiren başlıklarda gelişecek ve bu tutulma, bu anlamda sil baştan yeniden harekete geçirecek gibi görünüyor. Mümkün olduğu ölçüde bu konularda iş bitirmeye bakın.
BAŞAK
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Yaşayacağınız tutulma sizin daha çok yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, uzun vadeli olmayan plan ve projeleri anlatan konularınızda gelişecek. Bu anlamda yeni bir iletişim biçimi ve ilişkilerinizde sağlam bir yenilenme sizi bekliyor gibi görünmekte. Fakat hayal kırıklıklarına açık bir tutulma, dikkat!
TERAZİ
Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Maddi konularda çözüme açık bir Ay tutulması yaşayacağınız çok açık. O nedenle iyi bir başlangıç için tutulmanın birkaç güç sonrasında planlı programlı bir başlangıç size gayet iyi gelebilir, bunu kullanabilirsiniz. Fakat duygusal anlamda ise sizi zorlayacak gibi görünmekte bu tutulma. O nedenle özellikle evliyseniz eşinizle, sevgilinizle olan konuşmalara, alacağınız kararlara dikkat!
AKREP
Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Yaşanacak olan tutulma malum sizin tam da kişisel alanınızda gerçekleşecek ve size maddi manevi her konuda “Hadi bakalım, tazeleneyim artık yetti hımbıl hımbıl oturmak” dedirtecek gibi duruyor. O nedenle kendiniz için elinizden ne geliyorsa yapmanızda ciddi fayda var. Ama bu süreçte iş ve iş ortaklıklarına ve ilişkinize özen göstermeyi ihmal etmeyin.
YAY
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Bu Ay tutulması bilinçaltını, hayalleri ve rüyaları bunun yanında ruhsal ihtiyaçları, korkuları, endişeleri, duyduğunuz güvensizlikleri, sırları, maddi ve manevi hapisleri, darlık ve kısıtlanmaları anlatan konularda gerçekleşecek. O nedenle bu tutulma sizin ruhsal anlamda şifalanmanıza neden olabilir, fakat sevgili meselelerinde yaralanmaya da açık bir pozisyon gelişebilir.
OĞLAK
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Bu tutulma daha çok sosyal hayat, dernekler, organizasyonlar vb. konuları anlatan alanda gerçekleşecek, o nedenle bu ve diğer yandan aşk, ilişkiler konularında da sizi etkileyebilecekmiş gibi görünmekte. Bu Ay tutulması özellikle ilişkide “Tamam mı, devam mı?” dedirtebilir. Bir karar vermeden önce kesinlikle enine, boyuna düşünmenizde fayda var.
KOVA
Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Yay burcunda yaşanacak olan Ay tutulması sizin kariyer alanınızda gerçekleşecek ve bu noktada bir iş değişikliği veya çalışma alanınızda değişim söz konusu olabilir. O nedenle olabilecek bir hareketlenmede akılla hareket etmenizi tavsiye ederim. Duygularınızla hareket ettiğiniz takdirde sonra pişman olma olasılığınız hayli fazla. Konuşmalarınıza bir kere daha dikkat edin.
BALIK
Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Bu ayın en önemli gökyüzü olayı olan Yay burcundaki Ay tutulması, sizi dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konularda etkileyecek gibi görünmekte. O nedenle özellikle öğrenci veya herhangi bir konuda eğitimdeki Balıkların bu süreçte yeniliklere adım atmaları muhtemel. Hazırlıklı ve sağlam bir donanımla elinizdeki fazlalıklardan kurtulun derim.