Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022) - 1

Ay, Balık burcundaki transitine devam ediyor. Yeni alışkanlıklar ve rutinler elde etmek için değerlendirebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Yeterince net bir bakış açısına sahip olmakla birlikte öfkeli olduğunuz taraflarınızı törpülemeniz mümkün. Başkalarına güvenmeyi deneyimleyeceğiniz olaylar gelişebilir.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022) - 3

BOĞA

Sosyal ortam ve gruplarda birden farklı grupta bulunabilir, aynı anda farklı ideallerin peşine düşebilirsiniz. Pes etmemenizde yarar var.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

İş yerindeki tartışmaları büyütmemenizde fayda var, empati gerektiren konularda anlayışlı olun derim.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Rutinin dışına çıkmak ve kalıpları aşmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Büyük planlar ve yaratıcılık gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Üzerinizde etkisi olan kişilerle duygusal yüzleşmeler yaşanabilir. Kendinize bu ben miyim sorusunu sorduran olaylarla derin farkındalık yaşayarak farklı bir bakış açısına sahip olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Yakın kişisel ilişkilerde objektif olmakta zorlanabilirsiniz. Anlaşmazlıklardan kaçınmak adına iletişimde olabildiğince yalın olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Günlük rutinlerde dalgınlık, iş hayatında odaklanma sorunu gibi zihinsel meşguliyetler yaşanabilir. Kendinize mola hakkı tanıyın derim.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022) - 9

AKREP

Yoğun ve coşkulu bir ruh halinde olabilirsiniz. Enerjinizi sporsal ve sanatsal faaliyetlere yönlendirebilir, eğlence ve hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022) - 10

YAY

Ailenizle birlikte evinizde vakit geçirme ihtiyacınız artabilir, bu süreçte ailenizdeki kadın figürlerden destek almanız ve yardımlaşmanız söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Yeni eğitimlerle kendinizi beslemek, farklı alanlarda bilgi sahibi olmak için istekli olabilirsiniz. Kardeş ve yakın çevre ile planlar yapılabilir.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022) - 12

KOVA

Kazançlarda artış ve bereket söz konusu. Kişisel beceri ve yeteneklerinizin karşılığını almanız mümkün.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022) - 13

BALIK

İlginizi karşı tarafa kolayca aktarabilir, bulunduğunuz çevrelerde sözünüzün dinlendiği ortamlarda bulunmaktan keyif alabilirsiniz.

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