Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021)

01.09.2021 - 03:40
Aklımız fazla hareketli
Ay, Merkür zorlanımlı bir halde, dikkat dağınıklığı pek mümkün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Tapu ve kadastro ile ilgili meseleniz yoksa ya da kiraya çıkmak-kiraya vermek gibi prosedürler bugün sizi beklemiyorsa pek şanslısınız.
Boğa
Arkadaşlarınızla para konusunda konuşurken bugün dikkatli olmaya bakın. Şaka yapayım derken göz çıkarma olasılığı var. Dikkat edin konuşmalara.
İkizler
Tam zamanında neyin ne olduğunu anlayıp, karar vereceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Kendinizi mümkün olduğunca rahat bırakın.
Yengeç
Kendinizi psikolojik süreçlerden geçecek gibi hissedebilirsiniz bugün. O nedenle hassas hissedebilirsiniz.
Aslan
Hayal kırıklığına açık bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle özellikle sosyal alanda kendinize ve çevrenizdekilere rahat bir soluk aldırtın derim.
Başak
İş ve çalışma koşullarınızda genelde bir tıkanma duygusu ile sanki engelleniyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu durumun ne kadar gerçek düşünün.
Terazi
Kariyer konusunda bazı kısıtlamalardan geçecek gibi duruyorsunuz. O nedenle çevrenizdeki insanların sizinle olan bu konudaki iletişimine dikkat edin.
Akrep
Yurtdışı ve kariyer ile ilgili veya uzakta olan yakınlarınızla alakalı nahoş haberler almanız mümkün. O nedenle sadece soğuk kanlılığınızı koruyun yeter.
Yay
Devlet daireleriyle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz, vergi konusunda meseleler varsa bugün halletmeye bakın. Bir bilenden fikir almanızda fayda var.
Oğlak
İkili ilişkilerde ve ortaklık konusunda artık gerekenleri konuşmak isteyebilirsiniz. Dikkatli olun konuşurken kantarın topuzu kaçmasın.
Kova
Çalışma hayatında ve iş arkadaşlarınızda ufak tefek baş ağrıları yaşamanız olası. Mümkün mertebe iş arkadaşlarınızla çok fikir ayrılığında kalmayın.
Balık
Bugün her şeyi yapın ama sevgili konularına aşk meşk meselelerine kesinlikle girmeyin derim. Çünkü olmadık sorunlar yaşamanız pek mümkün.