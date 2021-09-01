Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Eylül Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

01.09.2021 - 03:40

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021) - 1

Aklımız fazla hareketli

Ay, Merkür zorlanımlı bir halde, dikkat dağınıklığı pek mümkün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021) - 2

Koç

Tapu ve kadastro ile ilgili meseleniz yoksa ya da kiraya çıkmak-kiraya vermek gibi prosedürler bugün sizi beklemiyorsa pek şanslısınız.

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021) - 3

Boğa

Arkadaşlarınızla para konusunda konuşurken bugün dikkatli olmaya bakın. Şaka yapayım derken göz çıkarma olasılığı var. Dikkat edin konuşmalara.

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021) - 4

İkizler

Tam zamanında neyin ne olduğunu anlayıp, karar vereceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Kendinizi mümkün olduğunca rahat bırakın.

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Kendinizi psikolojik süreçlerden geçecek gibi hissedebilirsiniz bugün. O nedenle hassas hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021) - 6

Aslan

Hayal kırıklığına açık bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle özellikle sosyal alanda kendinize ve çevrenizdekilere rahat bir soluk aldırtın derim.

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021) - 7

Başak

İş ve çalışma koşullarınızda genelde bir tıkanma duygusu ile sanki engelleniyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu durumun ne kadar gerçek düşünün.

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021) - 8

Terazi

Kariyer konusunda bazı kısıtlamalardan geçecek gibi duruyorsunuz.  O nedenle çevrenizdeki insanların sizinle olan  bu konudaki iletişimine dikkat edin.

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021) - 9

Akrep

Yurtdışı ve kariyer ile ilgili veya uzakta olan yakınlarınızla alakalı nahoş haberler almanız mümkün. O nedenle sadece soğuk kanlılığınızı koruyun yeter.

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021) - 10

Yay

Devlet daireleriyle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz, vergi konusunda meseleler varsa bugün halletmeye bakın. Bir bilenden fikir almanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021) - 11

Oğlak

İkili ilişkilerde ve ortaklık konusunda artık gerekenleri konuşmak isteyebilirsiniz. Dikkatli olun konuşurken kantarın topuzu kaçmasın.

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021) - 12

Kova

Çalışma hayatında ve iş arkadaşlarınızda ufak tefek baş ağrıları yaşamanız olası.  Mümkün mertebe iş arkadaşlarınızla çok fikir ayrılığında kalmayın.

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2021) - 13

Balık

Bugün her şeyi yapın ama sevgili konularına aşk meşk meselelerine kesinlikle girmeyin derim. Çünkü olmadık sorunlar yaşamanız pek mümkün.

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