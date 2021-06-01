Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 1 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

01.06.2021 - 00:15

Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021 - 1

Saat 12:07’ye kadar Ay boşlukta. Yeni işlere başlamayın

Saflık derecesinde iyimserliğin de alemi yok. Şans vaat eden bir gün aslında, fırsatları değerlendirmek lazım.  

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021 - 2

Koç

Para konusunda adımlarınızı bugün atabilirsiniz. Ayrıca yakın çevrenizden de destek almaya müsait bir zaman dilimindesiniz. Bol bol iletişimde olun.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021 - 3

Boğa

Sonunda kariyerde hoş güzel ilerlemeler için iyi bir zaman. Patronlarla konuşun veya yeni iş görüşmeleri yapın. Bugünü değerlendirin derim.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021 - 4

İkizler

Öğrenci İkizler için gayet olumlu bir gün. Bugün yaptıklarınız yerini bulabilir. Ve olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Olumlu bakın hayata. Koşturun!

Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Ay bugün sizi yenilikçi davranmaya davet ediyor. Genel itibariyle olumlu bir gün. Hareketli olabilirsiniz. Sağlığa dikkat ettiğiniz sürece bir sorun yok.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021 - 6

Aslan

Uzlaşmacı bir üslup içinde kaldığınız sürece bugün maddi, manevi herhangi bir konuda bir sıkıntı yaşamanız zor. Resmi işlere ağırlık vermenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021 - 7

Başak

Daha olumlu bir gün, bugünü ortak yapılacak işler konusunda geçirirseniz daha verimli bir gün yaşamanız olası. Sağlığınıza dikkat etmeyi ihmal etmeyin.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021 - 8

Terazi

Çalışma arkadaşlarınız ve koşullarınız için bugün bir iyileştirme veya düzeltme yapmanız gerekiyorsa hiç durmayın bu konuda harekete geçin derim.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021 - 9

Akrep

Bugün duygusal ilişkilerinizde hareketli bir gün yaşamanız olası. Yüz güldüren bir gün yaşamanız mümkün. Sevgilinizi bugün boş bırakmayın. İyi bir gün.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021 - 10

Yay

Aile büyükleriniz veya aile üyelerinden desteğe nispeten açık bir gün varsa böyle konular bugünü kaçırmayın, karşılıklı iletişimi geliştirmek için iyi bir gün.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Hazır rüzgârı yakalamışken maddi konuda maden kazamaya devam edin derim. Bugün de para ile ilgilenmeniz için iyi bir gün. Aşkı bir kenara bırakın şimdilik.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021 - 12

Kova

Bugün gökyüzü her ne kadar iyi görünse de kendini gergin hissetmeniz olası paraya çok dikkat etmenizde fayda var. Öfkeli hareketlerden kaçının derim.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021 - 13

Balık

Bugün yine Venüs ile Jüpiter in iyimserliği altındasınız. Buna ayın olumlu gülümseyişi de eşlik edecek. Atılım için iyi bir gün olabilir.

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