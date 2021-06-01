Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021

01.06.2021 - 00:15
Saat 12:07’ye kadar Ay boşlukta. Yeni işlere başlamayın
Saflık derecesinde iyimserliğin de alemi yok. Şans vaat eden bir gün aslında, fırsatları değerlendirmek lazım.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Para konusunda adımlarınızı bugün atabilirsiniz. Ayrıca yakın çevrenizden de destek almaya müsait bir zaman dilimindesiniz. Bol bol iletişimde olun.
Boğa
Sonunda kariyerde hoş güzel ilerlemeler için iyi bir zaman. Patronlarla konuşun veya yeni iş görüşmeleri yapın. Bugünü değerlendirin derim.
İkizler
Öğrenci İkizler için gayet olumlu bir gün. Bugün yaptıklarınız yerini bulabilir. Ve olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Olumlu bakın hayata. Koşturun!
Yengeç
Ay bugün sizi yenilikçi davranmaya davet ediyor. Genel itibariyle olumlu bir gün. Hareketli olabilirsiniz. Sağlığa dikkat ettiğiniz sürece bir sorun yok.
Aslan
Uzlaşmacı bir üslup içinde kaldığınız sürece bugün maddi, manevi herhangi bir konuda bir sıkıntı yaşamanız zor. Resmi işlere ağırlık vermenizde fayda var.
Başak
Daha olumlu bir gün, bugünü ortak yapılacak işler konusunda geçirirseniz daha verimli bir gün yaşamanız olası. Sağlığınıza dikkat etmeyi ihmal etmeyin.
Terazi
Çalışma arkadaşlarınız ve koşullarınız için bugün bir iyileştirme veya düzeltme yapmanız gerekiyorsa hiç durmayın bu konuda harekete geçin derim.
Akrep
Bugün duygusal ilişkilerinizde hareketli bir gün yaşamanız olası. Yüz güldüren bir gün yaşamanız mümkün. Sevgilinizi bugün boş bırakmayın. İyi bir gün.
Yay
Aile büyükleriniz veya aile üyelerinden desteğe nispeten açık bir gün varsa böyle konular bugünü kaçırmayın, karşılıklı iletişimi geliştirmek için iyi bir gün.
Oğlak
Hazır rüzgârı yakalamışken maddi konuda maden kazamaya devam edin derim. Bugün de para ile ilgilenmeniz için iyi bir gün. Aşkı bir kenara bırakın şimdilik.
Kova
Bugün gökyüzü her ne kadar iyi görünse de kendini gergin hissetmeniz olası paraya çok dikkat etmenizde fayda var. Öfkeli hareketlerden kaçının derim.
Balık
Bugün yine Venüs ile Jüpiter in iyimserliği altındasınız. Buna ayın olumlu gülümseyişi de eşlik edecek. Atılım için iyi bir gün olabilir.