Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 00:00
Ay Yengeç burcuna geçti. Ev, aile ve çocuk konuları önem kazanabilir. İlgiye, şefkate ve sevilmeye karşı isteklilik duyabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Her şeyi içten içe bilen ve gören bir halde olabilirsiniz. Aileniz ve sevdiklerinizle bir arada olmak isteyebilirsiniz.
Boğa
İletişimde hassasiyet ve samimiyet arayabilirsiniz. Derinlik isteyen konuları kolaylıkla anlayabilirsiniz.
İkizler
Özdeğerinizi dengelemek ve kendinize şefkat göstermek isteyebilirsiniz. Amacınız, kendinize yönelmek olabilir.
Yengeç
Duygu ve düşünceleriniz yüzünüze yansıyabilir, her zamankinden daha açık olabilirsiniz. Ölçüsüz tepkilerden kaçınmalısınız.
Aslan
Kuytuda kalmış korku ve endişelerinizle yüzleşebilirsiniz. Kendi içinize dönmenizi gerektiren durumlar yaşanabilir.
Başak
Tuttuğunu koparan, kafasına koyduğunu yapan bir karakterde olabilirsiniz. Yeni hedefler belirlemek ve çalışmak için uygun.
Terazi
Diplomatik tavır devrede. Profesyonel iş hayatınıza katkı olacağını düşündüğünüz ilişkiler kurabilir, yeni bağlantılar oluşturabilirsiniz.
Akrep
Düşünsel ve davranışsal olarak serbestliği arzulayabilirsiniz. Net kararlar almakta zorlanabilirsiniz.
Yay
Borçlar, alacak/verecek konuları gündeminizde olabilir. Maddi refah elde etmek için kısıtlamada bulunmayı düşünebilirsiniz.
Oğlak
Duygularınızı rahatlıkla dile getirebilir, ilişkilerinizi değerlendirebilirsiniz. Bu konuda daha özenli olmaya bakın.
Kova
Günlük rutinlerinizi yenileyebilir, daha huzurlu olmak adına değişikliklerde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı arttırmaya yönelik kararlar alabilirsiniz.
Balık
Sosyal başarılar elde edebilir, kurduğunuz sosyal ilişkilerde övgüye layık görülebilirsiniz.