Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022) - 1

Ay Yengeç burcuna geçti. Ev, aile ve çocuk konuları önem kazanabilir. İlgiye, şefkate ve sevilmeye karşı isteklilik duyabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022) - 2

Koç

Her şeyi içten içe bilen ve gören bir halde olabilirsiniz. Aileniz ve sevdiklerinizle bir arada olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022) - 3

Boğa

İletişimde hassasiyet ve samimiyet arayabilirsiniz. Derinlik isteyen konuları kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022) - 4

İkizler

Özdeğerinizi dengelemek ve kendinize şefkat göstermek isteyebilirsiniz. Amacınız, kendinize yönelmek olabilir.

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Duygu ve düşünceleriniz yüzünüze yansıyabilir, her zamankinden daha açık olabilirsiniz. Ölçüsüz tepkilerden kaçınmalısınız.

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022) - 6

Aslan

Kuytuda kalmış korku ve endişelerinizle yüzleşebilirsiniz. Kendi içinize dönmenizi gerektiren durumlar yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022) - 7

Başak

Tuttuğunu koparan, kafasına koyduğunu yapan bir karakterde olabilirsiniz. Yeni hedefler belirlemek ve çalışmak için uygun.

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022) - 8

Terazi

Diplomatik tavır devrede. Profesyonel iş hayatınıza katkı olacağını düşündüğünüz ilişkiler kurabilir, yeni bağlantılar oluşturabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022) - 9

Akrep

Düşünsel ve davranışsal olarak serbestliği arzulayabilirsiniz. Net kararlar almakta zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022) - 10

Yay

Borçlar, alacak/verecek konuları gündeminizde olabilir. Maddi refah elde etmek için kısıtlamada bulunmayı düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Duygularınızı rahatlıkla dile getirebilir, ilişkilerinizi değerlendirebilirsiniz. Bu konuda daha özenli olmaya bakın.

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022) - 12

Kova

Günlük rutinlerinizi yenileyebilir, daha huzurlu olmak adına değişikliklerde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı arttırmaya yönelik kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2022) - 13

Balık

Sosyal başarılar elde edebilir, kurduğunuz sosyal ilişkilerde övgüye layık görülebilirsiniz.

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