Günlük burç yorumları (1 Nisan 2021)

01.04.2021 - 00:03
Ay Yay burcuna geçiş yapacak
Bugün; sakarlıklara, pot kırmalara, hoşgörüsüz davranışlara dikkat edin. Spor a başlamak için ideal.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yapmayın sevgili koçlar, bugün hiçte öyle hafiyelik yapacak halde değilsiniz. Olayların derinlerine inip hele kriz falan yönetmeye kalkmayın. Milletin başına bir de siz yürüyen kriz olarak oturmayın.
Boğa
Bugün devlet daireleri, vergi veya büyük şirketlerle çok muhatap olmamanızda fayda var. Hele biraz işin içinden çıkılmaz bir durum varsa önümüzdeki haftaya etelemenizde fayda var.
İkizler
Sevgili ikizlerim, zaten uzun süredir “hayat neden böyle?” diye serzenişte bulunup duruyordunuz. O deli Uranüs biliyorum canınıza okudu ama biraz daha sabır.
Yengeç
Bu ne şiddet, bu celal… “Aman…” diyeyim yengeçler bu gün bir saman alevi içinizde yükselebilir ve ortalığa terlik vazo fırlatma riskiniz var. Sakin olun ve sıkıldığınız anda uzaklaşın.
Aslan
Yani bir yandan ilişkilerinizi derleyip toparlamaya kalkacaksınız ama diğer yandan “eh, yetti be, senle mi uğraşacağım?” diyerek sinirleriniz gerilebilir. En iyisi sükûnetinizi koruyun.
Başak
Sevgili başaklar özellikle aşk ilişki konusunda varsa bu aralar aklınızda birileri ne duruyorsunuz? Tatlı dille hoş güzel gelişmeler yaşamanız olası. Ama dış görünüşe dikkat derim.
Terazi
İşte tamda bu gün ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gereken bir zaman. Çevrenizdekilerle iletişimde olurken özenli olmaya daha da dikkat edin. Yanlış anlaşılmayın.
Akrep
Hadi bakalım, sevgili akrepler para konusunda bugün bir şekilde şifalanacaksınız demek mümkün. Çözümler bulup bunları yavaş yavaş hayatınıza geçirmeniz çok mümkün.
Yay
Bugün kendinizi daha içe dönük hissediyor olabilirsiniz. Özellikle medyum yanınız coşabilir. Buradan ilan ediyorum, bu gün Yay burcu kimi bulursanız önüne bir fincan koyun.
Oğlak
Sevgili oğlaklar bugün kendinizi biraz sosyalleşme içinde bulmanızda hiçbir sakınca yok. Biraz açılmanız insanlarla bir arada olmanız size iyi gelecektir. Bu arada sağlığa da dikkat.
Kova
Canım kovalar bugün güzel başlangıçlara kalkışmanız olası. Başkalarının işlerine karışmadan işlerinizi yoluna koymayı başarırsanız harika olur. Aile büyükleri ile problemler çıkabilir.
Balık
Sevgili balıklar bugün alınganlığınız biraz artabilir ve siz bu konuda kendinizi gün içinde çaresiz, ezilmiş hissedebilirsiniz yer yer. Sakın buna müsaade etmeyin çünkü abartıyor olabilirsiniz.