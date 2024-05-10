Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay ikizler burcundaki seyahatine devam ediyor. İletişim ve öğrenme odaklı olsak da günün ilk saatlerinde satürn karesinden ötürü sınırlarımızı aşmakta zorluk çekebiliriz. Bu durum hazırlanıp evden çıkmak veya zamanı doğru değerlendirmek açısından zorluklar çıkarabilir. Ancak gün içinde Ay, Merkür ile olumlu etkileşimler içinde olacağından bu durumu biraz daha hafif hissedeceğiz.