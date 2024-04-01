Günlük burç yorumları (1 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize mutlu bir gün dilerim. Güne ay-merkür arasındaki olumlu açılar ile başlıyoruz ancak merkür durağanlaşmış pozisyonda.

Bugün başladığımız işlerden sonuç almak zor olabilir ancak yine de karşımızdaki insanları dinlemek ve anlamak adına verimli bir gün olacaktır.

Sabah saatlerinde Ay burç değiştirerek Oğlak burcuna geçiş yapacak. Bugün daha gerçekçi olaylara odaklanmamız gerekebilir. Bugün işlerden, ilişkilerden verim almak zor olabilir. Ancak yine de iş bitirme eğiliminde olacağız ve bu durum biraz gerilim yaratabilir.