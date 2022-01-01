Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 01.01.2022 - 06:32

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022) - 1

2022’ye hoş geldiniz. Muhteşem bir yıl geçirmenizi dilerim.

Bugün saat 11:00’den sonra ay boşlukta. Dinlenmeye bakın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022) - 2

Koç

Bu aralar para ve kariyer konularına bir göz kulak olun derim. Enteresan gelişmeler yılın bu ilk gününden başlayarak önünüze gelebilir.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022) - 3

Boğa

Bugün kendinizi toparlamanız gerekebilir. Mide ve sindirim sisteminizle ilgili ufak tefek sıkıntılar yaşamanız olası. Bol su için.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022) - 4

İkizler

Bugün sizin de kulağınıza bir dolu laf gelebilir. Hakkınızda konuşanlar, fikir yürütenler için kötü söz etmeyin. Onların da amacı bu olabilir zaten.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022) - 5

Yengeç

“Bugün elinizi hiçbir şeye sürmeyin.” diyeceğim ama ne mümkün? Bugün de servis alan siz olun. İstemeyene mama yok, unutmayın.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022) - 6

Aslan

Yani yılın ilk gününde âşık olup, deli divane olma olasılığınız çok güçlü. Acaba şöyle bir sağa sola bakmayı düşünür müsünüz? Bence bakının!

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022) - 7

Başak

Aşk ve ilişkiler konusunda ani değişimler söz konusu olabilir. Aile ilişkilerinizde ise olabildiğince temkinli davranmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022) - 8

Terazi

Çekirdek ailenizde çözülmemiş bazı ortak gelirlerle ilgili meseleler tatlılıkla yola girebilir. Ama yine de siz iletişim dilini makul tutmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022) - 9

Akrep

Kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle hoş bir iletişime işaret ediyor bugün. Bunu değerlendirin derim. Ayrıca para konusunda da aceleci olmayın.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022) - 10

Yay

Hiç beklemediğiniz yerlerden para veya bir iş teklifinin ışığını görmeniz olası. Keza bugün kendinizle ilgili majör kararlar almamaya bakın.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Daha sessiz ve sakin bir güne ihtiyaç duyacak olabilirsiniz. Kendinizi program yapmak için zorlamayın. İpleri bırakın gitsin.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022) - 12

Kova

Bugün birçok yerden, insandan konuşmalar kulağınıza gelebilir ve siz bu anlamda kendinizi ortada kalmış hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022) - 13

Balık

Yine ortalığı toparlamak size mi düştü? Bari yılın şu ilk günü kendinize müsaade edin. Her işi bitirmeye aday olmayıverin bugün.

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