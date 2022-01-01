Günlük burç yorumları (1 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 01.01.2022 - 06:32
2022’ye hoş geldiniz. Muhteşem bir yıl geçirmenizi dilerim.
Bugün saat 11:00’den sonra ay boşlukta. Dinlenmeye bakın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bu aralar para ve kariyer konularına bir göz kulak olun derim. Enteresan gelişmeler yılın bu ilk gününden başlayarak önünüze gelebilir.
Boğa
Bugün kendinizi toparlamanız gerekebilir. Mide ve sindirim sisteminizle ilgili ufak tefek sıkıntılar yaşamanız olası. Bol su için.
İkizler
Bugün sizin de kulağınıza bir dolu laf gelebilir. Hakkınızda konuşanlar, fikir yürütenler için kötü söz etmeyin. Onların da amacı bu olabilir zaten.
Yengeç
“Bugün elinizi hiçbir şeye sürmeyin.” diyeceğim ama ne mümkün? Bugün de servis alan siz olun. İstemeyene mama yok, unutmayın.
Aslan
Yani yılın ilk gününde âşık olup, deli divane olma olasılığınız çok güçlü. Acaba şöyle bir sağa sola bakmayı düşünür müsünüz? Bence bakının!
Başak
Aşk ve ilişkiler konusunda ani değişimler söz konusu olabilir. Aile ilişkilerinizde ise olabildiğince temkinli davranmanızda fayda var.
Terazi
Çekirdek ailenizde çözülmemiş bazı ortak gelirlerle ilgili meseleler tatlılıkla yola girebilir. Ama yine de siz iletişim dilini makul tutmaya gayret edin.
Akrep
Kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle hoş bir iletişime işaret ediyor bugün. Bunu değerlendirin derim. Ayrıca para konusunda da aceleci olmayın.
Yay
Hiç beklemediğiniz yerlerden para veya bir iş teklifinin ışığını görmeniz olası. Keza bugün kendinizle ilgili majör kararlar almamaya bakın.
Oğlak
Daha sessiz ve sakin bir güne ihtiyaç duyacak olabilirsiniz. Kendinizi program yapmak için zorlamayın. İpleri bırakın gitsin.
Kova
Bugün birçok yerden, insandan konuşmalar kulağınıza gelebilir ve siz bu anlamda kendinizi ortada kalmış hissedebilirsiniz.
Balık
Yine ortalığı toparlamak size mi düştü? Bari yılın şu ilk günü kendinize müsaade edin. Her işi bitirmeye aday olmayıverin bugün.