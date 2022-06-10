Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 10.06.2022 - 08:39

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022) - 1

Ay Terazi burcunda seyrediyor. Estetik/güzellik ve hukuki konular gündeminizde olabilir. Güne sakin bir enerji hâkim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022) - 2

Koç

Haklılığınızı savunabilir, ilişkilerinize adalet getirecek olaylar gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022) - 3

Boğa

Rutinleriniz ve mesuliyetleriniz arasında bir denge kurmanız söz konusu. Çalışma şartlarınızı iyileştirmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022) - 4

İkizler

Sonlandırmanız gereken bağlantıların farkına varabilirsiniz. Bulunduğunuz her faaliyet önce size hitap etmeli.

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Aile içi sorunlarda uzlaştırıcı rol üstlenebilirsiniz. Anladığınız kadar anlaşılma ihtiyacı duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022) - 6

Aslan

Arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle kısa mesafeli ayrı düşebilirsiniz. Zihinsel aktivitelerin yoğunluğunu fazla olabilir.

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022) - 7

Başak


Kolay kazanç sağlamanın peşine düşebilir, yeni yatırım ve kazanç modelleriyle ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022) - 8

Terazi

Bireysel duygu ve düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmaya, anlatmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Yalnız kalmak, sıkıcı gelebilir.

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022) - 9

Akrep 

Yersiz olduğuna karar verdiğiniz kuruntuları rafa kaldırıp boş verebileceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022) - 10

Yay

Biz demekten keyif aldığınız insanlarla vakit geçirebilir, ruhun doyuma ulaştığı deneyimler elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Annenize veya önemli kadın büyüklerinize karşı hassasiyetiniz ve sorumluluğunuz artabilir.

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022) - 12

Kova

Akrabalarınıza karşı daha gerçekçi bir tavır takınabilir, kendinizi de göz önünde bulundurarak hareket edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022) - 13

Balık

Savaşmadan kazanmak günün ana teması. Hak ettiğiniz yahut almak istediğiniz şeylerden yana şanslısınız.

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