Günlük burç yorumları (10 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 10.06.2022 - 08:39
Ay Terazi burcunda seyrediyor. Estetik/güzellik ve hukuki konular gündeminizde olabilir. Güne sakin bir enerji hâkim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Haklılığınızı savunabilir, ilişkilerinize adalet getirecek olaylar gerçekleştirebilirsiniz.
Boğa
Rutinleriniz ve mesuliyetleriniz arasında bir denge kurmanız söz konusu. Çalışma şartlarınızı iyileştirmek isteyebilirsiniz.
İkizler
Sonlandırmanız gereken bağlantıların farkına varabilirsiniz. Bulunduğunuz her faaliyet önce size hitap etmeli.
Yengeç
Aile içi sorunlarda uzlaştırıcı rol üstlenebilirsiniz. Anladığınız kadar anlaşılma ihtiyacı duyabilirsiniz.
Aslan
Arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle kısa mesafeli ayrı düşebilirsiniz. Zihinsel aktivitelerin yoğunluğunu fazla olabilir.
Başak
Kolay kazanç sağlamanın peşine düşebilir, yeni yatırım ve kazanç modelleriyle ilgilenebilirsiniz.
Terazi
Bireysel duygu ve düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmaya, anlatmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Yalnız kalmak, sıkıcı gelebilir.
Akrep
Yersiz olduğuna karar verdiğiniz kuruntuları rafa kaldırıp boş verebileceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.
Yay
Biz demekten keyif aldığınız insanlarla vakit geçirebilir, ruhun doyuma ulaştığı deneyimler elde edebilirsiniz.
Oğlak
Annenize veya önemli kadın büyüklerinize karşı hassasiyetiniz ve sorumluluğunuz artabilir.
Kova
Akrabalarınıza karşı daha gerçekçi bir tavır takınabilir, kendinizi de göz önünde bulundurarak hareket edebilirsiniz.
Balık
Savaşmadan kazanmak günün ana teması. Hak ettiğiniz yahut almak istediğiniz şeylerden yana şanslısınız.