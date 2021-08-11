Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 11.08.2021 - 00:04
14.20 -23.07 arası Ay boşlukta.
Merkür artık kendi evinde Başak burcunda! Ay sonuna kadar detaycı, kontrol düşkünü tavırlarla karşılaşabiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Çalışma hayatındaki stresiniz artabilir, biraz sağınızla solunuzla takışabilirsiniz. Gereğinden fazla sorumluluk almamaya özen gösterin.
Boğa
Yakın çevrenizle veya sosyal bazı üyeliklerinizle ilgili meseleler gündeminizi meşgul edebilir. Yani bugün kendinizi doğru anlatmanızda fayda var.
İkizler
Geçmiş üzerine düşünebilir, biraz nostalji yapabilirsiniz. Bunun pek zararı yok ama dönüp dönüp aynı konuda sayıklamamaya dikkat edin derim.
Yengeç
Finansal konularınız göz önünde olacaktır. Bugünlerde para konularında kontrollü hareket etmek kolay olmayacaktır. Riskli işlerden uzak durun.
Aslan
Kendinize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Ama bugün değil. Yapmanız gerekenleri yapmak zorunda olduğunuz bir gün. Çalışın!
Başak
Yalnızsanız önümüzdeki günlerde yeni bir ilişki söz konusu olabilir. Bugün umarım bu konularda güzel gelişimeler sizi bulur.
Terazi
Yeni kazanç kapıları arayabilir, gelirlerinizi artırmanın yolları üzerine düşünebilirsiniz. Özellikle hisse senedi, borsa gibi konularda dikkat edin!
Akrep
Bugün aşk ilişkilerinde gerginlikler yaşamanız olası. Yani yanlış anlaşılabilirsiniz, siz yanlış anlayabilirsiniz. Uzak durun bu konulardan.
Yay
Meslek hayatınızda yaratıcılığınızı çıkarın ortaya, bugün bu konuda kendinizi ortaya koyup kendinizi doğru ifade edebilirsiniz.
Oğlak
Finansal konularda sürpriz gelişmelere açık bir günden geçecek olabilirsiniz. Kendinizi biraz olayların akışına bırakın derim.
Kova
Beklenmedik bir harcama söz konusu olabilir. Gelir giderinizi daha dengeli bir pozisyonda tutmanızda fayda var. Akıl almaktan çekinmeyin.
Balık
İş hayatınızı ilgilendiren konularda ani kararlar almamalı ve durduk yerde iş ortaklarınızla yaşanabilecek gerginliklerden uzak durmalısınız. Sakin!