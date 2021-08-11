Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 11.08.2021 - 00:04

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021) - 1

14.20 -23.07 arası Ay boşlukta.

Merkür artık kendi evinde Başak burcunda! Ay sonuna kadar detaycı, kontrol düşkünü tavırlarla karşılaşabiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021) - 2

Koç

Çalışma hayatındaki stresiniz artabilir, biraz sağınızla solunuzla takışabilirsiniz. Gereğinden fazla sorumluluk almamaya özen gösterin.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Yakın çevrenizle veya sosyal bazı üyeliklerinizle ilgili meseleler gündeminizi meşgul edebilir. Yani bugün kendinizi doğru anlatmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Geçmiş üzerine düşünebilir, biraz nostalji yapabilirsiniz. Bunun pek zararı yok ama dönüp dönüp aynı konuda sayıklamamaya dikkat edin derim.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Finansal konularınız göz önünde olacaktır. Bugünlerde para konularında kontrollü hareket etmek kolay olmayacaktır. Riskli işlerden uzak durun.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Kendinize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Ama bugün değil. Yapmanız gerekenleri yapmak zorunda olduğunuz bir gün. Çalışın!

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021) - 7

Başak

Yalnızsanız önümüzdeki günlerde yeni bir ilişki söz konusu olabilir. Bugün umarım bu konularda güzel gelişimeler sizi bulur.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Yeni kazanç kapıları arayabilir, gelirlerinizi artırmanın yolları üzerine düşünebilirsiniz. Özellikle hisse senedi, borsa gibi konularda dikkat edin!

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Bugün aşk ilişkilerinde gerginlikler yaşamanız olası. Yani yanlış anlaşılabilirsiniz, siz yanlış anlayabilirsiniz. Uzak durun bu konulardan.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021) - 10

Yay

Meslek hayatınızda yaratıcılığınızı çıkarın ortaya, bugün bu konuda kendinizi ortaya koyup kendinizi doğru ifade edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Finansal konularda sürpriz gelişmelere açık bir günden geçecek olabilirsiniz. Kendinizi biraz olayların akışına bırakın derim.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021) - 12

Kova

Beklenmedik bir harcama söz konusu olabilir. Gelir giderinizi daha dengeli bir pozisyonda tutmanızda fayda var. Akıl almaktan çekinmeyin.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2021) - 13

Balık

İş hayatınızı ilgilendiren konularda ani kararlar almamalı ve durduk yerde iş ortaklarınızla yaşanabilecek gerginliklerden uzak durmalısınız. Sakin!

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