Günlük burç yorumları - 11 Nisan 2021

11.04.2021 - 09:15
Tatil günü ciddi konular konuşulabilir
Bugün geveze Merkür, eli cetvelli Satürn ile lak lak yapacak. Eh, tabi Satürn doğası gereği ciddiyete davet edecek onu.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar bugün sizin için ne yazılır ne söylenir gerçekten bilemedim. tam 7 astrolojik önemli gösterge sizin burcunuzda. Venüs ün artık Koç burcunun son derecesinde olması maddi alanda zorlayabilir.
Boğa
Sevgili boğalar, baş ve baş bölgenize dikkat edin. Özellikle tansiyon hastasıysanız yemenize ve kan şekerinizi önemseyin. İstikrarsız bir hayat size göre değil.
İkizler
Sevgili İkizler bugün de sizi gücü olan tutsun! Bedeniniz dursa aklınız oradan oraya seyredecek belli ki. O nedenle bilirim pek sevmezseniz spor yapmayı ama bence yapın.
Yengeç
Sevgili yengeçler bugün özellikle kendinizi daha iyi hissedeceğiniz çok açık. Bol bol gezmeye ve dikkatinizi dağıtmaya bakın derim. Bugün organizasyon yapmanız için iyi bir gün.
Aslan
Canım aslanlarım, artık yıkılan köprüleri hataları gözden geçirip bir şekilde kendinizi onarmanız gerekmekte. Hadi o zaman başlayın bir yerden öncelikle özür dilemenin bir erdem olduğunu içselleştirin.
Başak
Sevgili başaklar bugün hayırlı haberler almanız muhtemel önünüzde özellikle hayatınızı kolaylaştıracak iyi fırsatlar çıkabilir. Bunları değerlendirin derim. Elbette akılcı olun.
Terazi
Bugün uzak arkadaşlardan, akrabalardan sevimsiz haberler alma riskiniz var. Yakın çevrenizdeki aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili konular sizin kapınızı çalabilir.
Akrep
Sevgili akrepler evet söylediğim gibi bu Nisan ayı size biraz zor gelecek ve ilk etkilerini bu günlerde duygusal hayatınızdaki kırılmalarla gösterebilir. O nedenle çok takmamaya çalışın.
Yay
Sevgili yaylar bugün eşinizin ailesiyle veya sizin ailenizle eşinizle ailenizi bir araya pek getirmemeye çalışın. Ciddi bir karmaşa ve patırtı gürültü yaşanma riski var.
Oğlak
Tamam biraz karışık bir gün olacağı kesin. Ama bu hareketlilik içinde sizin maddi anlamda güzel şans ibreleri yukarı doğru çıkabilir. Para ilgili bir fırsat çıkarsa es geçmeyin.
Kova
Sevgili kovalar aşkta kaybeden parada kazanır derler. Ne diyeyim bugün her ikisi de sizde pek görünüyor diyemeyeceğim. O nedenle en iyisi arkadaşlarınıza zaman ayırın.
Balık
Bugün muhtemelen çevreniz biraz kalabalık olabilir o nedenle yer yer sinirinizi zıplatmaları muhtemel. Çevrenizdekileri bugün dinleyin ama hemen yorum yapmamanız sizin lehinize.