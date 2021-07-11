Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021)

ntv.com.tr 11.07.2021 - 06:56
Merkür artık Yengeç burcunda.
Ayın 28’ine kadar kendinizi eski mevzuları konuşurken bulabilirsiniz. Biraz tutucu, biraz gelenekselci bir hale bürünebiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Arkadaşlarınızla buluşup eskilerden söz etmek ve güzel zaman geçirmek için ideal bir gün. Dedikoduya düşmeniz de pek mümkün.
Boğa
Maddi anlamda neredeydim, ne yaptım, ne yapacağım diye bugün durup durup düşünebilirsiniz. Hatalarınızı görmeniz için iyi bir gün.
İkizler
Uzun uzun telefon görüşmeleri veya kahve eşliğinde “E, sonra ne olmuş?” diye gıybetin dibine vuracağınız harika bir gün olabilir.
Yengeç
Sevdiklerinizle yanyana olmaya gayret edin bugün. Yalnız kalma eğiliminde olabilirsiniz, bugün buna müsaade etmeyin derim.
Aslan
Neşeli, hareketli bir gün geçirmemeniz için bir neden görünmemekte. Hadi bakalım hayattan keyif almaya gayret edin bugün.
Başak
Bugün paranormal olaylara, fala, tarota pek bir yatkın olabilirsiniz. Fincanınızı kapatan kapınızda bitebilir. Söyleyin iki laf işte!
Terazi
Bugün eğer açık havada eşinizle, dostunuzla bir araya gelip parti gibi bir şey organize ederseniz sizin için pek güzel olur. Yapın bence.
Akrep
Bugün milleti hareketlendirip güzel bir gün geçirmek için bir şeyler yapın derim. Boğa burcu tanıdıklarınızla ağız dalaşına girmeyin.
Yay
Bugün toplayın valizinizi, hiçbir yere gitme planınız yoksa bile planlayın ve gerçekleşeceğini göreceksiniz. Yolda olun derim.
Oğlak
Sabahlar olmasın tadında bir zaman geçirmeniz mümkün. İlişkinizi tazelemek için iyi bir gün. Keyfinize bakın hayat kısa zaten.
Kova
Bugün pek bir romantik eylemler içinde bulunabilirsiniz. Şanslı partneriniz sizi bugün mutlu edebilir. Siz de az uyumlu olun ama.
Balık
Kendinizi bugün daha mutlu hissedebilirsiniz. Bu kesinlikle sizin elinizde. Olabildiğince bugünü rahat geçirmeye gayret edin.