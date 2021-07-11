Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 11.07.2021 - 06:56

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021) - 1

Merkür artık Yengeç burcunda. 

Ayın 28’ine kadar kendinizi eski mevzuları konuşurken bulabilirsiniz. Biraz tutucu, biraz gelenekselci bir hale bürünebiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021) - 2

Koç

Arkadaşlarınızla buluşup eskilerden söz etmek ve güzel zaman geçirmek için ideal bir gün. Dedikoduya düşmeniz de pek mümkün.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021) - 3

Boğa

Maddi anlamda neredeydim, ne yaptım, ne yapacağım diye bugün durup durup düşünebilirsiniz. Hatalarınızı görmeniz için iyi bir gün.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021) - 4

İkizler

Uzun uzun telefon görüşmeleri veya kahve eşliğinde “E, sonra ne olmuş?” diye gıybetin dibine vuracağınız harika bir gün olabilir.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021) - 5

Yengeç

Sevdiklerinizle yanyana olmaya gayret edin bugün. Yalnız kalma eğiliminde olabilirsiniz, bugün buna müsaade etmeyin derim.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021) - 6

Aslan

Neşeli, hareketli bir gün geçirmemeniz için bir neden görünmemekte. Hadi bakalım hayattan keyif almaya gayret edin bugün.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021) - 7

Başak

Bugün paranormal olaylara, fala, tarota pek bir yatkın olabilirsiniz. Fincanınızı kapatan kapınızda bitebilir. Söyleyin iki laf işte!

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021) - 8

Terazi

Bugün eğer açık havada eşinizle, dostunuzla bir araya gelip parti gibi bir şey organize ederseniz sizin için pek güzel olur. Yapın bence.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021) - 9

Akrep

Bugün milleti hareketlendirip güzel bir gün geçirmek için bir şeyler yapın derim. Boğa burcu tanıdıklarınızla ağız dalaşına girmeyin.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021) - 10

Yay

Bugün toplayın valizinizi, hiçbir yere gitme planınız yoksa bile planlayın ve gerçekleşeceğini göreceksiniz. Yolda olun derim.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021) - 11

Oğlak

Sabahlar olmasın tadında bir zaman geçirmeniz mümkün. İlişkinizi tazelemek için iyi bir gün. Keyfinize bakın hayat kısa zaten.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021) - 12

Kova

Bugün pek bir romantik eylemler içinde bulunabilirsiniz. Şanslı partneriniz sizi bugün mutlu edebilir. Siz de az uyumlu olun ama.

Günlük burç yorumları (11 Temmuz 2021) - 13

Balık

Kendinizi bugün daha mutlu hissedebilirsiniz. Bu kesinlikle sizin elinizde. Olabildiğince bugünü rahat geçirmeye gayret edin.

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