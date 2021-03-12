Günlük burç yorumları (12 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

12.03.2021 - 00:01

Günlük burç yorumları (12 Mart 2021) - 1

Ay yeni başlangıçlara hazırlanıyor

Ay, yeniay öncesinde kapandı ve artık yeni olana hazırlıyor kendini. Bugün düş gücünüzü serbest bırakın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Mart 2021) - 2

Koç

Bugün kendinizi biraz kafanız dağınık hissedebilirsiniz. Ay’ın Balık burcun da olması her ne kadar sizi dağıtsa da maddi konularda enteresan gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2021) - 3

Boğa

Bugün sosyal alanlarda hoş enteresan gelişmeler olabilir. Özellikle telefon trafiğinizin artabileceği çok açık o nedenle telefonda görüştüklerinizi birbirine karıştırmayın.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2021) - 4

İkizler

Ani çarpıcı gelişmeler sizi beklemekte bu noktada artık kendinizi yeniliklere hazırlamanızda fayda var özellikle önümüzdeki hafta sizin için enteresan olabilir.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2021) - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler bugün tam olarak belirsiz bir gün yaşıyor olabilirsiniz. O nedenle yetişecek işiniz yoksa hafta sonunu veya önümüzdeki haftayı planlayın derim.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2021) - 6

Aslan

Bugün muhasebe işleriniz varsa, para hesabında dikkatli olun. Eğer bir de devlet ile ilgili bir şeyler varsa iki kere dikkatli olun. Bu konularda bugün sıkıntılı.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2021) - 7

Başak

Bugün eğer bir ortaklık konusu veya birlikte yapılacak bir iş varsa özellikle maddi çıkarlarınızı düşünün. Olur olmadık konularda hemen karar vermeyin derim.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2021) - 8

Terazi

Sakarlıklara dikkat sevgili teraziler. Bugün kazalara açık bir günde olabilirsiniz o nedenle sağlığınıza öncelikle dikkat edin ve bugün sağlıklı beslenin.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2021) - 9

Akrep

Sevgili akrepler bugün çocuklarınız varsa biraz sorun çözerken bulabilirsiniz kendinizi. Aşk meşk mevzularına zaten bugün hiç bakmayın bile.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar bugün özellikle ortaklık konusunda, hele bu ortaklık bir de aileden birileri ile ise, ilişkinizi zedelememek adına özel konulardan uzak kalın derim.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2021) - 11

Oğlak

Bugün arkadaş ortamında veya iş arkadaşlarınızla çok fazla samimi ilişkiler içinde bulunup sınırları zorlamayın. Özellikle kişisel meselelere ne kadar az girerseniz o kadar iyi.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2021) - 12

Kova

Bugün para konusunda “harika yatırım, burası bana %1000 verir.” Diyerek manasız hareketlerde bulunmayın. Ama yok eğer akıllıca bir gelişmeyse neden olmasın?

Günlük burç yorumları (12 Mart 2021) - 13

Balık

Bugün kendinizi iletişime verin derim. Ay bu konuda kendinizi tanıtmak ve planlar yapmak konusunda sizden yana. Bu ayı planlamak için iyi zamanlama.

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