Günlük burç yorumları (12 Mart 2021)

12.03.2021 - 00:01
Ay yeni başlangıçlara hazırlanıyor
Ay, yeniay öncesinde kapandı ve artık yeni olana hazırlıyor kendini. Bugün düş gücünüzü serbest bırakın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün kendinizi biraz kafanız dağınık hissedebilirsiniz. Ay’ın Balık burcun da olması her ne kadar sizi dağıtsa da maddi konularda enteresan gelişmeler olabilir.
Boğa
Bugün sosyal alanlarda hoş enteresan gelişmeler olabilir. Özellikle telefon trafiğinizin artabileceği çok açık o nedenle telefonda görüştüklerinizi birbirine karıştırmayın.
İkizler
Ani çarpıcı gelişmeler sizi beklemekte bu noktada artık kendinizi yeniliklere hazırlamanızda fayda var özellikle önümüzdeki hafta sizin için enteresan olabilir.
Yengeç
Sevgili yengeçler bugün tam olarak belirsiz bir gün yaşıyor olabilirsiniz. O nedenle yetişecek işiniz yoksa hafta sonunu veya önümüzdeki haftayı planlayın derim.
Aslan
Bugün muhasebe işleriniz varsa, para hesabında dikkatli olun. Eğer bir de devlet ile ilgili bir şeyler varsa iki kere dikkatli olun. Bu konularda bugün sıkıntılı.
Başak
Bugün eğer bir ortaklık konusu veya birlikte yapılacak bir iş varsa özellikle maddi çıkarlarınızı düşünün. Olur olmadık konularda hemen karar vermeyin derim.
Terazi
Sakarlıklara dikkat sevgili teraziler. Bugün kazalara açık bir günde olabilirsiniz o nedenle sağlığınıza öncelikle dikkat edin ve bugün sağlıklı beslenin.
Akrep
Sevgili akrepler bugün çocuklarınız varsa biraz sorun çözerken bulabilirsiniz kendinizi. Aşk meşk mevzularına zaten bugün hiç bakmayın bile.
Yay
Sevgili yaylar bugün özellikle ortaklık konusunda, hele bu ortaklık bir de aileden birileri ile ise, ilişkinizi zedelememek adına özel konulardan uzak kalın derim.
Oğlak
Bugün arkadaş ortamında veya iş arkadaşlarınızla çok fazla samimi ilişkiler içinde bulunup sınırları zorlamayın. Özellikle kişisel meselelere ne kadar az girerseniz o kadar iyi.
Kova
Bugün para konusunda “harika yatırım, burası bana %1000 verir.” Diyerek manasız hareketlerde bulunmayın. Ama yok eğer akıllıca bir gelişmeyse neden olmasın?
Balık
Bugün kendinizi iletişime verin derim. Ay bu konuda kendinizi tanıtmak ve planlar yapmak konusunda sizden yana. Bu ayı planlamak için iyi zamanlama.