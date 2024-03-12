Günlük burç yorumları (12 Mart 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 12 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün kalbimizi kıracak duygusal deneyimler yaşayabiliriz. Oldukça duygusal hareket edebileceğimiz, kırgınlıklarımızı daha derinden hissedeceğimiz bir gün var önümüzde. Bir yandan romantik yönümüz aktifleşirken diğer yandan aldığımız yaralar nedeniyle hırçınlaşabiliriz. Ulaşamadığımız değerin kalp kırıklıklarını yaşayabiliriz.