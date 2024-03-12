Günlük burç yorumları (12 Mart 2024)

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün yaşadığınız olaylar kalbinizi çok kırabilir, duygusal açıdan kendinizi yaralanmış hissedebilirsiniz. Bu durum diğer insanlardan, ortamlardan uzaklaşmak istemenize neden olabilir. Her şeyden gitmek, özgürleşmek ve düşünmemek isteyebilirsiniz. Ortaklıklar veya eşiniz sebebiyle kazançlarınız artabilir.