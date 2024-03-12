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Günlük burç yorumları (12 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 12 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (12 Mart 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün kalbimizi kıracak duygusal deneyimler yaşayabiliriz. Oldukça duygusal hareket edebileceğimiz, kırgınlıklarımızı daha derinden hissedeceğimiz bir gün var önümüzde. Bir yandan romantik yönümüz aktifleşirken diğer yandan aldığımız yaralar nedeniyle hırçınlaşabiliriz. Ulaşamadığımız değerin kalp kırıklıklarını yaşayabiliriz.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (12 Mart 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç,  bugün duygusal açıdan yalnızlaşmış, terk edilmiş hissedebilirsiniz. Kalp kırıklıklarının yoğun yaşanabileceği bir gün. Hayata karşı duyduğunuz heyecan sizi motive ederken, karşılaşabileceğiniz engellemeler içinize kapanmanıza ve duygularınızı tam ifade edememenize neden olabilir.  

Günlük burç yorumları (12 Mart 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün hissiyatınız, duygularınız sebebiyle aldığınız yaralar içinize kapanmanıza, diğer insanlar ile görüşmeme isteğine sebep olabilir. Ancak arkadaşlarınızın yanınızda olması ve sadece duygularınızı anlaması size iyi hissettirecek.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün arkadaşlarınıza zaman ayırmanız gerekebilir. Kalp kırıklıkları yaşayan dostlarınızın içinde bulundukları durumdan kendilerini çıkarabilmeleri için sizin eğlenceli bakış açılarına ihtiyaçları olabilir. Kariyerinizle ilgili küçük şanslar ile karşılaşabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (12 Mart 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün duygularınızı yaşarken, ifade ederken diğer insanların sizi duymasına sebep olacak şekilde hareket edebilirsiniz. İş yaşamınızda yaşadığınız olaylar neticesinde yaralanmış, ihanete uğramış hissedebilirsiniz. Yaşananlara tepkiniz büyük olabilir. Kendinizle veya çalışma arkadaşlarınızla ilgili hak, adalet arayışınız yüksek olacak. 

Günlük burç yorumları (12 Mart 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan,  bugün yaşadığınız olaylar kalbinizi çok kırabilir, duygusal açıdan kendinizi yaralanmış hissedebilirsiniz. Bu durum diğer insanlardan, ortamlardan uzaklaşmak istemenize neden olabilir. Her şeyden gitmek, özgürleşmek ve düşünmemek isteyebilirsiniz. Ortaklıklar veya eşiniz sebebiyle kazançlarınız artabilir.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün duygusal açıdan çok kırıldığınızı, hırpalandığınızı hissedebilirsiniz. Duygularınızı açığa çıkarmak sizin için çok güç olabilir. İlişkilerinizde yaşadığınız yalnızlık hissiyle başa çıkmak zorlaşabilir. Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabileceğiniz için çoğunlukla duygularınız ve değer verdiğiniz konular üzerinden kendinizi tekrar tekrar test edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün kalbinizi kıran, sizi yüzüstü bırakan insanlar ile yüzleşmek ve duygularınızı ifade etmek isteyebilirsiniz. Beraber çalıştığınız insanların desteğini hissedebilir ve sorumluluklar konusunda destek alabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (12 Mart 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün kırıldığınız, sizi üzen konuları ifade etmekten geride durabilirsiniz. Bu durum diğer insanlardan uzaklaşmanıza, mesafe koymanıza sebep olabilir. Kendinize sakladığınız duyguları çok uzun süre saklayamayabilirsiniz, yaşadığınız duyguları ifade etmeyi deneyebilirsiniz aksi durumda haftanın ilerleyen günlerinde değer verdiğiniz insanların kalbini kırabilirsiniz.  Aşk hayatınızda romantik bir dönem başlıyor, ilişkilerinizde biraz olsun size iyi hissettirecek güzellikler gelebilir. 

Günlük burç yorumları (12 Mart 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay,  bugün duygusal açıdan kalbiniz kırılmış, açığa çıkardığınız duygular ile terk edilmiş gibi hissedebilirsiniz. Ancak aileniz veya sevdiğiniz insanların desteği ile kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kadınlarla dertleşmek, duygularınızı bir kadın ile paylaşmak içinde bulunduğunuz duruma yardımcı olabilir. 

Günlük burç yorumları (12 Mart 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak,  bugün ev, aile içinde bazı kalp kırıklıkları yaşanabilir. Özellikle anneniz ile aranızdaki duygusal çatışma yalnız hissetmenize sebep olabilir. Her ne kadar eviniz içinde huzursuzluk yaşanmış olsa bile uzaklaşmak istemeyecek, sorunun üzerine gitmek isteyeceksiniz. Iletişim dilinizi yumuşatabilirseniz sorunların üstesinden gelebilirsiniz

Günlük burç yorumları (12 Mart 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün yakın çevrenizdeki insanlar ile iletişim kurmak istersen daha çok uzaklaşabilirsiniz. Sizi üzen konuları dile getirmek isteyebilir ve kalbinizi kıran konuları gündeme taşıyabilirsiniz. Kısa yolculuklar yapmak veya görmek istediğiniz yakınlarınızı ziyaret etmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mart 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık,  bugün ilişkilerinizde beklediğiniz değeri görmediğinizi hissedebilirsiniz. Bu durum kalbinizin kırılmasına ve ilişkilerinizde saldırgan bir davranışa geçmenize neden olabilir. Ticari konularda atacağınız adımlar kazançlarınızın artmasına yardımcı olabilir. 

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