Günlük burç yorumları (12 Nisan 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 12 Nisan 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün bütün gün Ay İkizler burcunda olacak, konuşmak, iletişim kurmak, paylaşmak, gezmek, hareket etmek önceliklerimizde olacak. Gün içinde Mars-Satürn kavuşumuna dik açı gerçekleştirecek olan Ay, söylemlerin çok sert olabileceğini ve konuşulanların tartışmalara yol açabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda trafikte dikkatli olunmalı.