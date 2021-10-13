Astrolog Murat İpek'ten 13 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Ay yine öğleden sonra boşlukta\nBugün Venüs ve Satürn arasındaki olumlu duruş, uzun süreli ilişkilerin kurulması adına gayet iyi görünmekte.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nOrtaklığınızı varsa veya birileri ile birlikte iş yapıyorsanız kendinizi bugün engelleniyormuş gibi hissedebilirsiniz. Boğa\nSağlığınıza bugün dikkat eder, ufak tefek kazalara karşı önlem alırsanız gayet olumlu bir günden geçeceksiniz. İkizler\nGeçmişe dair konular bugün önünüze gelebilir. Aşk ve ilişkiler konusunda geride bıraktıklarınız zombi gibi çıkıp gelebilir. Yengeç\nBugün işinizi öğlene kadar toparlamanız hayırlı olur. Öğleden sonra pek randıman beklemeyin kendinizden. Aslan\nHizmet verdiğiniz, aldığınız alanlarda tam da işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Aksaklıklara hazır olun. Başak\nŞansa bağlı kazançlardan kesinlikle uzak kalmanız gereken bir gün. Çok çabuk yanılabilirsiniz. Terazi\nBugün evinizin eksiklerini gidermeniz için ideal bir gün. Öğleden sonrasını bu konuda hareket alarak geçirin derim. Akrep\nİletişim aletlerinize, e-posta kutunuza falan göz kulak olun. Kim vurduya gitmesi pek muhtemel. Yay\nAlacaklarınız varsa tahsili için bugün biraz koşturmanız iyi olacaktır. Kendinizi bu anlamda bekletmeyin. Oğlak\nGerginlikten uzak kalmanız gerekecek bir gün. Kendinizi hırpalayacak, buna değecek konularda hiç değilse hareket alın. Kova\nBugün ufak tefek kazalara dikkat ettiğiniz sürece sorun yaşamazsınız. Sağlam kararlar alabileceğiniz bir günden geçiyorsunuz. Balık\nYeni insanlarla tanışabileceğiniz ve karşılıklı fayda sağlayabileceğiniz bir gün. Bugünü değerlendirin derim.