Günlük burç yorumları (13 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 13 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

13.03.2021 - 00:43

Günlük burç yorumları (13 Mart 2021) - 1

Yeniay, yenilenme zamanı.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (13 Mart 2021) - 2

Koç

 Yeniay sevgili koçlar sizin bilinç altını, hayalleri, ruhsal ihtiyaçları, korkuları, psişik gücünüzü, paranormal olayları anlatan alanınızda gerçekleşiyor. Bunların üstüne gidin biraz.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2021) - 3

Boğa

Sevgili boğalar, yeniayınız sizin sosyal alanda gerçekleşecek ve bu yeniay da hoş sürprizler yaşayabilirsiniz. Sanal alemde en olmadık birine aşık olmayın yeterli.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2021) - 4

İkizler

Yeniay kariyer ve artık sizin duran bekleyen işlerinizde özellikle devlet daireleriyle ilgili konularda güzel bir çözüm sunacak gibi görünmekte. O nedenle bu konulara eğilin.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2021) - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler bu yeniay sizin için en olumlu gelişimini akademik hayat ve konularda getirecekmiş gibi duruyor. Ayrıca yurtdışı yabancı firmalarla hoş bağlantılar olabilir.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2021) - 6

Aslan

Aslanlarım, bu yeniay sizlerin cinsellik ve krizleri yönetme biçiminizi anlatan konularda gerçekleşecek. Bu anlamda yenilikleri hayatınıza sokabilir. Bu konularda tekrar yapılanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2021) - 7

Başak

Canım başaklar, yeniay tamda evlilik, ortaklık, mahkemeler ve açık düşmanları konu alan alanınızda gerçekleşiyor. Bu konularda bir yenilenme yaşamanız olası.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2021) - 8

Terazi

Çalışma hayatınız, iş arkadaşlarınız ve evcil hayvanlarınızın yanında sağlığınızı da ilgilendiren konularda yenilikler yaşamanız olası. Hadi güzel planlar yapın.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2021) - 9

Akrep

Sevgili akrepler bir müddettir ikili ilişkilerde bir al takke ver külah durumu yaşadınız. Artık bu yeniay sizi bu konularda yenileme fırsatı veriyor. İlişkinizi onarın gerekiyorsa.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2021) - 10

Yay

Bu yeni Ay size özellikle aile ve gayrimenkul konularında hareket almanıza neden olabilir. Geçmişle barışıp ileriye artık bakmak adına güzel fark edişler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2021) - 11

Oğlak

Sevgili Oğlaklar, bu yeni Ay sizi iletişim ve kısa vadeli planlar, kısa yollar konusunda hareketlendirecek gibi duruyor. O nedenle çevrenizden size “hadi” diye teklifler gelebilir.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2021) - 12

Kova

Bu yeniay sizin para ile ilgili konularda gerçekleşecek ve iyi açılar altında bu yeniay o nedenle maddi anlamda bir girişimde bulunmanızda fayda var diyebilirim.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2021) - 13

Balık

Sevgili balıklarım, bu yeniay malum sizin burcunuzda yani baştan sona yenilenmeniz için hoş girişimlerde bulunabilirsiniz. Bulunun. Özellikle dış görünüşünüzle ilgili.

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