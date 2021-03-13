Günlük burç yorumları (13 Mart 2021)

13.03.2021 - 00:43
Yeniay, yenilenme zamanı.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yeniay sevgili koçlar sizin bilinç altını, hayalleri, ruhsal ihtiyaçları, korkuları, psişik gücünüzü, paranormal olayları anlatan alanınızda gerçekleşiyor. Bunların üstüne gidin biraz.
Boğa
Sevgili boğalar, yeniayınız sizin sosyal alanda gerçekleşecek ve bu yeniay da hoş sürprizler yaşayabilirsiniz. Sanal alemde en olmadık birine aşık olmayın yeterli.
İkizler
Yeniay kariyer ve artık sizin duran bekleyen işlerinizde özellikle devlet daireleriyle ilgili konularda güzel bir çözüm sunacak gibi görünmekte. O nedenle bu konulara eğilin.
Yengeç
Sevgili yengeçler bu yeniay sizin için en olumlu gelişimini akademik hayat ve konularda getirecekmiş gibi duruyor. Ayrıca yurtdışı yabancı firmalarla hoş bağlantılar olabilir.
Aslan
Aslanlarım, bu yeniay sizlerin cinsellik ve krizleri yönetme biçiminizi anlatan konularda gerçekleşecek. Bu anlamda yenilikleri hayatınıza sokabilir. Bu konularda tekrar yapılanabilirsiniz.
Başak
Canım başaklar, yeniay tamda evlilik, ortaklık, mahkemeler ve açık düşmanları konu alan alanınızda gerçekleşiyor. Bu konularda bir yenilenme yaşamanız olası.
Terazi
Çalışma hayatınız, iş arkadaşlarınız ve evcil hayvanlarınızın yanında sağlığınızı da ilgilendiren konularda yenilikler yaşamanız olası. Hadi güzel planlar yapın.
Akrep
Sevgili akrepler bir müddettir ikili ilişkilerde bir al takke ver külah durumu yaşadınız. Artık bu yeniay sizi bu konularda yenileme fırsatı veriyor. İlişkinizi onarın gerekiyorsa.
Yay
Bu yeni Ay size özellikle aile ve gayrimenkul konularında hareket almanıza neden olabilir. Geçmişle barışıp ileriye artık bakmak adına güzel fark edişler yaşayabilirsiniz.
Oğlak
Sevgili Oğlaklar, bu yeni Ay sizi iletişim ve kısa vadeli planlar, kısa yollar konusunda hareketlendirecek gibi duruyor. O nedenle çevrenizden size “hadi” diye teklifler gelebilir.
Kova
Bu yeniay sizin para ile ilgili konularda gerçekleşecek ve iyi açılar altında bu yeniay o nedenle maddi anlamda bir girişimde bulunmanızda fayda var diyebilirim.
Balık
Sevgili balıklarım, bu yeniay malum sizin burcunuzda yani baştan sona yenilenmeniz için hoş girişimlerde bulunabilirsiniz. Bulunun. Özellikle dış görünüşünüzle ilgili.