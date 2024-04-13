Günlük burç yorumları (13 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay ikizler burcunun son dekanındaki seyahatini sürdürürken ev ve yaşam alanlarımız, yakın çevremizle ilgili konularda detaylara çok fazla inmek isteyebiliriz. İletişim konusunda hem hızlı hem de rasyonel davranmaya çalışacağız. Ancak 17:00 civarında Ay-Neptün dik açısı gerçekleşecek, aldanmalar, yanılmalar veya geçmişle ilgili aldandığınız konular gündeme gelebilir. Eylemlerimizi dönüştürebildiğimiz ölçüde gerçeklere yaklaşabiliriz. Ev içinde yaşanacak ufak kazalara dikkat edin. İlişkilerde yakıcı bir güç ortaya çıkıyor, uzlaşı sağlamak ve aynı pencereden bakabilmek bugün biraz güç olacak. Saat 20:00 itibariyle Ay yengeç burcuna geçiş yapacak bu Salı sabahına kadar daha çok içsel dünyamız, korunma ihtiyacımız, güvenlik sorgumuz artacak. Ev içi düzenleme konuları daha fazla gündemimizde olurken, ikili ilişkilerde duygusal gerilimler meydana gelebilir. Yengeç birlik göstergesidir, Mars ile arasındaki etkileşim beraber harekete geçebilmenin gücünü hatırlatacak.