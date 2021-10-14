Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 07:02
Yeniliklere kapalı kalınmaması gerek bir gün
Bugün kendinizi olabildiğince yeni olana yönlendirip, olumlu adımlar atmak için ideal.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün internet üzerinde yapacağınız her şeyi tamamlamaya bakın. Keza sosyalleşmeniz, sevgili yapmanız da olası.
Boğa
Mevkiinizde yükselme için bugün güzel girişimlerde bulunmanızı tavsiye ederim. Yöneticilerle, patronlarla konuşun bence.
İkizler
Mahkemelerden üst rütbeli memurlardan hoş haberler alabilirsiniz. Öğrenciyseniz sunum için hazırlık için ideal bir gün.
Yengeç
Bugünü eğer devlet dairelerinde veya büyük şirketlerle işiniz varsa hallederek geçirin. Gayet olumlu duruyor.
Aslan
Evliyseniz veya ortağınız varsa işte olumlu gelişmeler için kapılar aranabilir. Bugünü değerlendirin.
Başak
Bugün önünüze olmadık manasız işler dökülebilir. El alemin angaryasını yapmaktan kaçının bugün.
Terazi
Yine bir aşk kelebeği olma potansiyeli taşıyorsunuz bugün. Şansınızı sonuna kadar bu konuda zorlayın derim.
Akrep
Gayrimenkul, ev alma, satma için ideal bir gün. Sözleşme yapmanız için iyi fakat dikkatli olun.
Yay
Eğitimle ilgiliyseniz bu konuda bir şeyler yapabilirsiniz. Keza kardeşlerinizle de yeni projeler geliştirebilirsiniz.
Oğlak
Para konusunda önünüzde hoş gelişmeler olabilir. Bugün kendinizi paraya adayın derim. Kazançlı çıkabilirsiniz.
Kova
Bugün özellikle kendiniz için vereceğiniz kararlarda gayet şanslı olabilirsiniz. Geleceği planlayarak verin kararlarınızı.
Balık
Bugün hislerinize güvenin diyebilirim. Tabi öyle çok büyük kararlarda elbette aklınıza güvenin.