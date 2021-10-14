Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 07:02

Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021) - 1

Yeniliklere kapalı kalınmaması gerek bir gün

Bugün kendinizi olabildiğince yeni olana yönlendirip, olumlu adımlar atmak için ideal.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021) - 2

Koç

Bugün internet üzerinde yapacağınız her şeyi tamamlamaya bakın. Keza sosyalleşmeniz, sevgili yapmanız da olası.

Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021) - 3

Boğa

Mevkiinizde yükselme için bugün güzel girişimlerde bulunmanızı tavsiye ederim. Yöneticilerle, patronlarla konuşun bence.

Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021) - 4

İkizler

Mahkemelerden üst rütbeli memurlardan hoş haberler alabilirsiniz. Öğrenciyseniz sunum için hazırlık için ideal bir gün.

Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Bugünü eğer devlet dairelerinde veya büyük şirketlerle işiniz varsa hallederek geçirin. Gayet olumlu duruyor.

Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021) - 6

Aslan

Evliyseniz veya ortağınız varsa işte olumlu gelişmeler için kapılar aranabilir. Bugünü değerlendirin.

Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021) - 7

Başak

Bugün önünüze olmadık manasız işler dökülebilir. El alemin angaryasını yapmaktan kaçının bugün.

Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021) - 8

Terazi

Yine bir aşk kelebeği olma potansiyeli taşıyorsunuz bugün. Şansınızı sonuna kadar bu konuda zorlayın derim.

Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021) - 9

Akrep

Gayrimenkul, ev alma, satma için ideal bir gün. Sözleşme yapmanız için iyi fakat dikkatli olun.

Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021) - 10

Yay

Eğitimle ilgiliyseniz bu konuda bir şeyler yapabilirsiniz. Keza kardeşlerinizle de yeni projeler geliştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Para konusunda önünüzde hoş gelişmeler olabilir. Bugün kendinizi paraya adayın derim. Kazançlı çıkabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021) - 12

Kova

Bugün özellikle kendiniz için vereceğiniz kararlarda gayet şanslı olabilirsiniz. Geleceği planlayarak verin kararlarınızı.

Günlük burç yorumları (14 Ekim 2021) - 13

Balık

Bugün hislerinize güvenin diyebilirim. Tabi öyle çok büyük kararlarda elbette aklınıza güvenin.

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