Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 14.11.2021 - 07:09

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021) - 1

Ay bütün bir gün boşlukta

Zaten tatil günündesiniz. Ay da boşlukta, yatıp uyuyun, dinlenin, kendinize bol bol bakım yapın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021) - 2

Koç

Etrafınızdaki şeyleri daha yakından dinleyin. İnsanları, müziği, kelimeleri ve hatta kuşları. Arada birileriyle de öpüşün iyi gelir.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021) - 3

Boğa

Çevrenizdeki insanlarla ve yerlerle bir olma hissini benimseyin. Bugün duygularınızı kapıp koyverin. Savaşmayın!

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021) - 4

İkizler

Yüksek tonda moral konuşmanız bile muhtemelen işleri kontrol altına alamayacak, bu nedenle bu akıntıya kapılmamaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Birisi güç oyunları oynuyor veya takımda sağlıksız rekabeti kışkırtıyor olabilir. Yakınlarınızın samimiyetine dikkat edin.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021) - 6

Aslan

İlişkideki çatlakları iyileştirmek veya mali durumunuzu gözden geçirmek için güçlü bir zaman.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021) - 7

Başak

Duygusal yenilenmeyi teşvik eden faaliyetlere odaklanmak için mükemmel durumdasınız. Bunu fark edin ve kullanın.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021) - 8

Terazi

Çok ileri gitmemeye, gerçekten istemeyeceğiniz bir şeyin peşinden koşmamaya bakın.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021) - 9

Akrep

Öz-farkındalıkla, yaşamınızın yükseltilmesi veya özel ilgi gösterilmesi gereken alanlarını keşfedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021) - 10

Yay

Yaptığınız bazı değişikliklerden dolayı birinin gözü korkabilir. Veya tehdit altında hissetmesi, sizi kaybedeceğinden endişe etmesi olasıdır.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Bugün yaşanan huzursuzluk, hayatınızda nelerin eksik olabileceğine dair ipuçları verebilir. Düşünün bunu!

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021) - 12

Kova

Sıklıkla artıları ve eksileri tartıyorsunuz ve barışı korumak istemeye meyillisiniz. İyi ama herkes sizin gibi olumlu olmayabilir.

Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021) - 13

Balık

Yeni bir bakış açısı ortaya çıkabilir veya heyecan verici bir yoldan sapabilirsiniz. Sapmayın!

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