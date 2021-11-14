Günlük burç yorumları (14 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 14.11.2021 - 07:09
Ay bütün bir gün boşlukta
Zaten tatil günündesiniz. Ay da boşlukta, yatıp uyuyun, dinlenin, kendinize bol bol bakım yapın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Etrafınızdaki şeyleri daha yakından dinleyin. İnsanları, müziği, kelimeleri ve hatta kuşları. Arada birileriyle de öpüşün iyi gelir.
Boğa
Çevrenizdeki insanlarla ve yerlerle bir olma hissini benimseyin. Bugün duygularınızı kapıp koyverin. Savaşmayın!
İkizler
Yüksek tonda moral konuşmanız bile muhtemelen işleri kontrol altına alamayacak, bu nedenle bu akıntıya kapılmamaya gayret edin.
Yengeç
Birisi güç oyunları oynuyor veya takımda sağlıksız rekabeti kışkırtıyor olabilir. Yakınlarınızın samimiyetine dikkat edin.
Aslan
İlişkideki çatlakları iyileştirmek veya mali durumunuzu gözden geçirmek için güçlü bir zaman.
Başak
Duygusal yenilenmeyi teşvik eden faaliyetlere odaklanmak için mükemmel durumdasınız. Bunu fark edin ve kullanın.
Terazi
Çok ileri gitmemeye, gerçekten istemeyeceğiniz bir şeyin peşinden koşmamaya bakın.
Akrep
Öz-farkındalıkla, yaşamınızın yükseltilmesi veya özel ilgi gösterilmesi gereken alanlarını keşfedebilirsiniz.
Yay
Yaptığınız bazı değişikliklerden dolayı birinin gözü korkabilir. Veya tehdit altında hissetmesi, sizi kaybedeceğinden endişe etmesi olasıdır.
Oğlak
Bugün yaşanan huzursuzluk, hayatınızda nelerin eksik olabileceğine dair ipuçları verebilir. Düşünün bunu!
Kova
Sıklıkla artıları ve eksileri tartıyorsunuz ve barışı korumak istemeye meyillisiniz. İyi ama herkes sizin gibi olumlu olmayabilir.
Balık
Yeni bir bakış açısı ortaya çıkabilir veya heyecan verici bir yoldan sapabilirsiniz. Sapmayın!