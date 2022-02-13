Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 13.02.2022 - 09:09 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 00:03

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022) - 1

Ay Yengeç burcunda  ilerliyor, kendinizi daha sevecen hissedebilirsiniz. Savunmacı davranmamakta yarar var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022) - 2

Koç

Ev ve aile konularında tatmin edici gelişmeler olabilir. Onlara olan duygularınızı dürüstçe gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022) - 3

Boğa

Yapmanız gerekenlerden uzaklaşıp kendinize ve sevdiklerinize vakit ayırın. Amaca giden yolda onların da yeri olmalı.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022) - 4

İkizler

Paranızı gönül almada kullanabilirsiniz. Gönülden gelen bir hediye gönül almanıza yardım edecektir.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Yeniliklere açık olun. Yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar her zaman mümkündür. Yeter ki kabuğunuzdan doğru anda çıkın.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022) - 6

Aslan

İş hayatınızdaki durumların sizi etkilemesi izin verdiğiniz ölçüdedir, objektif düşünen taraf olmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022) - 7

Başak

Arkadaşlarınızla olan bağınızı kuvvetlendirmek adına birtakım diyaloglarda bulunabilirsiniz. Size ihtiyacı olan insanlarla bir arada olmakta fayda var.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022) - 8

Terazi

Öğretmenleriniz, büyükleriniz gibi saygı duyduğunuz büyüklerinizle duygusal bağlarınızı geliştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022) - 9

Akrep

Hedefleriniz doğrultusunda çalışabilirsiniz. Doğru bildiğiniz yoldan şaşmayın.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022) - 10

Yay

Eşinizin parasal durumlarında iyileşmeler söz konusu. Yine de kaynakları iyi değerlendirip ona göre yatırım yapın.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Romantik duygularla hoş sohbetler edebilirsiniz. Kendinizi sınırlandırmadan duygularınızı ifade edin.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022) - 12

Kova

Eşinizden gelen sürpriz ya da hoş bir hediye ile aşkınızı tazeleyebilirsiniz. Düşünülmüş olmak bile mutlu edebilir.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022) - 13

Balık

Keyfe keder konularda beraber hareket edilmesi gereken bir gün. Duymaktan çok dinlemeye odaklanın.

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