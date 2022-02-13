Günlük burç yorumları (14 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 13.02.2022 - 09:09 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 00:03
Ay Yengeç burcunda ilerliyor, kendinizi daha sevecen hissedebilirsiniz. Savunmacı davranmamakta yarar var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ev ve aile konularında tatmin edici gelişmeler olabilir. Onlara olan duygularınızı dürüstçe gösterebilirsiniz.
Boğa
Yapmanız gerekenlerden uzaklaşıp kendinize ve sevdiklerinize vakit ayırın. Amaca giden yolda onların da yeri olmalı.
İkizler
Paranızı gönül almada kullanabilirsiniz. Gönülden gelen bir hediye gönül almanıza yardım edecektir.
Yengeç
Yeniliklere açık olun. Yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar her zaman mümkündür. Yeter ki kabuğunuzdan doğru anda çıkın.
Aslan
İş hayatınızdaki durumların sizi etkilemesi izin verdiğiniz ölçüdedir, objektif düşünen taraf olmaya çalışın.
Başak
Arkadaşlarınızla olan bağınızı kuvvetlendirmek adına birtakım diyaloglarda bulunabilirsiniz. Size ihtiyacı olan insanlarla bir arada olmakta fayda var.
Terazi
Öğretmenleriniz, büyükleriniz gibi saygı duyduğunuz büyüklerinizle duygusal bağlarınızı geliştirebilirsiniz.
Akrep
Hedefleriniz doğrultusunda çalışabilirsiniz. Doğru bildiğiniz yoldan şaşmayın.
Yay
Eşinizin parasal durumlarında iyileşmeler söz konusu. Yine de kaynakları iyi değerlendirip ona göre yatırım yapın.
Oğlak
Romantik duygularla hoş sohbetler edebilirsiniz. Kendinizi sınırlandırmadan duygularınızı ifade edin.
Kova
Eşinizden gelen sürpriz ya da hoş bir hediye ile aşkınızı tazeleyebilirsiniz. Düşünülmüş olmak bile mutlu edebilir.
Balık
Keyfe keder konularda beraber hareket edilmesi gereken bir gün. Duymaktan çok dinlemeye odaklanın.