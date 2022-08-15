Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 15.08.2022 - 00:26

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022) - 1

Ay, Koç burcuna geçti. Aceleci ve dürtüsel davranabilirsiniz. Ani kararlar almamakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022) - 2

Koç

En iyi olmayı hedeflediğiniz alanlarda rahatlıkla boy gösterebilirsiniz. Olduğunuz gibi davranmak her zamankinden cazip gelebilir.  

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022) - 3

Boğa

İçsel muhakemede kendinizi haklı çıkaracağınız sebepler bulabilir, objektif olmakta zorlanabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022) - 4

İkizler

Arkadaşlarınız için girişken tavırlar gösterebilir, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz faaliyetlerde bulunabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022) - 5

Yengeç

Kariyer hayatında öncülük edeceğiniz gelişmeler olabilir, kadınların desteğini alacağınız durumlar olabilir.  

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022) - 6

Aslan

Duygu ve fikir paylaşımlarında ölçülü olmaya dikkat. Fanatizme varan inançlar söz konusu olabilir. 

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022) - 7

Başak

Finansal kaynakları dengelemek adına basit hesaplar yapmamız ve yeni kararlar almanız gerekebilir.  

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022) - 8

Terazi

Ortaklarınız veya eşinizle hareket ve mücadele gerektiren çalışmalarda bulunabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022) - 9

Akrep

İş hayatında yoğun ve aktif bir rol üstlenebilirsiniz. Tarzınızı başkalarına kolayca yansıtma potansiyeline sahip olabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022) - 10

Yay

Heyecan için risk almaya meyilli olabilirsiniz. Hareket gerektiren her aktivite ilginizi çekebilir.  

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022) - 11

Oğlak

Aile içi dengeleri bozup yeniden inşa etmeye istekli olabilirsiniz. Yapıcı bir tutum izlemekte yarar var tabi. 

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022) - 12

Kova

Daha önce gidilmemiş yerleri gezip görebilir, yeni insanlarla tanışacağınız ortamlarda bulunabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022) - 13

Balık

Kendi değerinizi ortaya koymak için hırslı hissedebilirsiniz. Ben diyebilmek için şans sizden yana

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