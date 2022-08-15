Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2022)

Haberler - ntv.com.tr 15.08.2022 - 00:26
Ay, Koç burcuna geçti. Aceleci ve dürtüsel davranabilirsiniz. Ani kararlar almamakta fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
En iyi olmayı hedeflediğiniz alanlarda rahatlıkla boy gösterebilirsiniz. Olduğunuz gibi davranmak her zamankinden cazip gelebilir.
Boğa
İçsel muhakemede kendinizi haklı çıkaracağınız sebepler bulabilir, objektif olmakta zorlanabilirsiniz.
İkizler
Arkadaşlarınız için girişken tavırlar gösterebilir, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz faaliyetlerde bulunabilirsiniz.
Yengeç
Kariyer hayatında öncülük edeceğiniz gelişmeler olabilir, kadınların desteğini alacağınız durumlar olabilir.
Aslan
Duygu ve fikir paylaşımlarında ölçülü olmaya dikkat. Fanatizme varan inançlar söz konusu olabilir.
Başak
Finansal kaynakları dengelemek adına basit hesaplar yapmamız ve yeni kararlar almanız gerekebilir.
Terazi
Ortaklarınız veya eşinizle hareket ve mücadele gerektiren çalışmalarda bulunabilirsiniz.
Akrep
İş hayatında yoğun ve aktif bir rol üstlenebilirsiniz. Tarzınızı başkalarına kolayca yansıtma potansiyeline sahip olabilirsiniz.
Yay
Heyecan için risk almaya meyilli olabilirsiniz. Hareket gerektiren her aktivite ilginizi çekebilir.
Oğlak
Aile içi dengeleri bozup yeniden inşa etmeye istekli olabilirsiniz. Yapıcı bir tutum izlemekte yarar var tabi.
Kova
Daha önce gidilmemiş yerleri gezip görebilir, yeni insanlarla tanışacağınız ortamlarda bulunabilirsiniz.
Balık
Kendi değerinizi ortaya koymak için hırslı hissedebilirsiniz. Ben diyebilmek için şans sizden yana