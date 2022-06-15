Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 15.06.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022) - 1

Ay Oğlak burcuna geçti. İlişkilerde güven ve sadakat isteğinde artış olabilir. Finansal sağlamlık arayışı gündem olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022) - 2

Koç

Mesleki anlamda kendinizi yükseltmek isteyebilirsiniz. Pozisyon veya iş yeri değiştirme düşüncesi olabilir.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022) - 3

Boğa

Gerçekçi hayaller, somut istekler ve maddesel kaygılar ön planda olabilir. Tuttuğunuzu koparmak için çaba sarf edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022) - 4

İkizler

Duygusal ilişkileri bitirme, kendinizi yansıtabileceğiniz alanlara yönelme eğiliminde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Tanınırlığınızı artıracak faaliyetlerde bulunabilir, yeni ilişkilere istek duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022) - 6

Aslan

İdare etmeniz gereken projeler ve işler gündeminizde yer alabilir. Somut sonuçlar elde etme arzusu duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022) - 7

Başak

Finansal spekülasyonlar odağınızda olabilir. Evinizi daha konforlu ve lüks hale getirmek için harcamalar yapabilirsiiniz. 

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022) - 8

Terazi

Taşınma kararı alabilirsiniz. Ailenizle yeni bir gayrimenkul edinmeniz olası.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022) - 9

Akrep

Geçmişin penceresinden bakmak yeterince objektif olmanızın önüne geçebilir. İletişimde fevri ifadelerden kaçının derim.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022) - 10

Yay

Duygusal güvenlik sağlamak ve güvenli işler yapmak önceliğiniz olabilir. Hayatınızdaki kadınlardan yardım almanız olası.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Kendinizi ifade etmekten ve ortaya koymaktan endişe duyabilirsiniz. Mükemmelliyetçi bir yapıda olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022) - 12

Kova

Sempatik ve insancıl tavırlarınızı daha az kişiye göstermeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2022) - 13

Balık

Başkaları tarafından yeterince anlaşılmayabilirsiniz. Bu durum haksız eleştirilere yol açabilir.

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