Günlük burç yorumları (15 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

15.03.2021 - 00:05

Günlük burç yorumları (15 Mart 2021) - 1

Haftaya hızlı başlıyoruz.

 Bugün her konuya balıklama atlama durumunda kalabiliriz. Sakin olun!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Mart 2021) - 2

Koç

Duygusal konulara mantık çerçevesinde yaklaşacağınız bir gün olacak. Kendinizi disipline etmek ve sorumluluklarınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (15 Mart 2021) - 3

Boğa

 Kendinizle ve iç dünyanızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Gizli kalmış konularla ilgilenebilir, çevrenizdeki kişilerin gizli düşmanlıklarını fark edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2021) - 4

İkizler

 Yalnız kalmaktan keyif almayacağınız, çevrenizle online görüşmeler yapabileceğiniz bir gün olacak. Arkadaşlık ilişkilerinizde sorumluluk duygusu ön planda.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2021) - 5

Yengeç

Bugün üzerinize aldığınız görev ve sorumlulukları yerine getirmek sizin için daha kolay olacaktır. Önemli görüşmeleriniz ve toplantılarınız için bugünü değerlendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2021) - 6

Aslan

 İnançlarınız ve hayata bakışınızla ilgili konular ön planda olacaktır. Öğrenciyseniz disiplin ve sorumluluk gerektiren çalışmalarınız için bugünü değerlendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2021) - 7

Başak

 Krediler, borçlar ve gelir paylaşımıyla ilgili konular ön planda. Finansal destek arayışındaysanız başvurularınız için bugünü değerlendirebilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (15 Mart 2021) - 8

Terazi

 İlişkilerinize ve iş ortaklarınıza sorumluluk duygusuyla yaklaşacağınız bir gün sizi bekliyor. İmzalı işleriniz ve önemli konuşmalarınız için bugünü değerlendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2021) - 9

Akrep

 Çalışma hayatında disiplininizle dikkat çekebileceğiniz bir gün sizi bekliyor. Bedeninizi ve sağlığınızı ihmal etmeyin. Doktor kontrolünden geçmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (15 Mart 2021) - 10

Yay

Hobilerinizden para kazanmaya yönelik adımlar atabilirsiniz. Çocuklarınızla olan ilişkinizi güçlendirmek ve onlara karşı olan sorumluluklarınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2021) - 11

Oğlak

Evde zaman geçirmekten keyif alacağınız bir gün sizi bekliyor. Ailenize ve evinize karşı sorumluluklarınızla değerlendirebilirsiniz. Evinizi düzenleyebilir, temizlik işleriyle ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mart 2021) - 12

Kova

Telefon, e-posta ve sosyal medya trafiğiniz artacaktır. Eğitimlere ve seminerlere katılmak için bugünü değerlendirebilir, kısa süreli seyahatler planlayabilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (15 Mart 2021) - 13

Balık

Kazançlarınızı arttırmanın ve finansal birikimlerinizi değerlendirmenin yeni yollarını arayabilirsiniz. Kendinizi değerli hissetmenizi sağlayacak aktivitelerle ilgilenebilirsiniz.

 

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