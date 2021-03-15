Günlük burç yorumları (15 Mart 2021)

15.03.2021 - 00:05
Haftaya hızlı başlıyoruz.
Bugün her konuya balıklama atlama durumunda kalabiliriz. Sakin olun!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Duygusal konulara mantık çerçevesinde yaklaşacağınız bir gün olacak. Kendinizi disipline etmek ve sorumluluklarınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.
Boğa
Kendinizle ve iç dünyanızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Gizli kalmış konularla ilgilenebilir, çevrenizdeki kişilerin gizli düşmanlıklarını fark edebilirsiniz.
İkizler
Yalnız kalmaktan keyif almayacağınız, çevrenizle online görüşmeler yapabileceğiniz bir gün olacak. Arkadaşlık ilişkilerinizde sorumluluk duygusu ön planda.
Yengeç
Bugün üzerinize aldığınız görev ve sorumlulukları yerine getirmek sizin için daha kolay olacaktır. Önemli görüşmeleriniz ve toplantılarınız için bugünü değerlendirebilirsiniz.
Aslan
İnançlarınız ve hayata bakışınızla ilgili konular ön planda olacaktır. Öğrenciyseniz disiplin ve sorumluluk gerektiren çalışmalarınız için bugünü değerlendirebilirsiniz.
Başak
Krediler, borçlar ve gelir paylaşımıyla ilgili konular ön planda. Finansal destek arayışındaysanız başvurularınız için bugünü değerlendirebilirsiniz.
Terazi
İlişkilerinize ve iş ortaklarınıza sorumluluk duygusuyla yaklaşacağınız bir gün sizi bekliyor. İmzalı işleriniz ve önemli konuşmalarınız için bugünü değerlendirebilirsiniz.
Akrep
Çalışma hayatında disiplininizle dikkat çekebileceğiniz bir gün sizi bekliyor. Bedeninizi ve sağlığınızı ihmal etmeyin. Doktor kontrolünden geçmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.
Yay
Hobilerinizden para kazanmaya yönelik adımlar atabilirsiniz. Çocuklarınızla olan ilişkinizi güçlendirmek ve onlara karşı olan sorumluluklarınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.
Oğlak
Evde zaman geçirmekten keyif alacağınız bir gün sizi bekliyor. Ailenize ve evinize karşı sorumluluklarınızla değerlendirebilirsiniz. Evinizi düzenleyebilir, temizlik işleriyle ilgilenebilirsiniz.
Kova
Telefon, e-posta ve sosyal medya trafiğiniz artacaktır. Eğitimlere ve seminerlere katılmak için bugünü değerlendirebilir, kısa süreli seyahatler planlayabilirsiniz.
Balık
Kazançlarınızı arttırmanın ve finansal birikimlerinizi değerlendirmenin yeni yollarını arayabilirsiniz. Kendinizi değerli hissetmenizi sağlayacak aktivitelerle ilgilenebilirsiniz.