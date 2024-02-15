Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 15 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024) - 1

Bugün Ay Boğa burcunda hareket ediyor olacak, kendimizi güvence altına almak isteyebiliriz. Sabah saatlerinde Ay ile Jüpiter gezegeni kavuşum halinde olacak bugün iştahımız açık hayatta keyif almayı, keyifli yaşamayı özleyen bir yanımız var. Satürn ile arasındaki olumlu açı küçük şans ve fırsatların yakalanabileceği, duygusal meselelerde daha sakin kalmayı başarabileceğimiz bir gün olacak. Sadakat ve bağlılık konuları gündemimizde. Kova yeniayı ile hayatımızda meydana gelen ani değişimlere olan uyum sağlama ve adaptasyon süreçleri, sakin kalma isteği ve sakinleşme süreci yaşanabilir. Yarın hareketli bir gün olacak, bugün fırsat bulduğunuzda dinlenmelisiniz. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, maddi değerler ve kendinize verilen değerin ne olduğunu açıkça göreceğiniz, sosyal anlamda hareketli bir gün sizi bekliyor. Maddi alanlarda küçük fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün duygusal yemek yeme isteğiniz yüksek. Sizi mutlu hissettirecek insanlar ile bir arada olmak isteyebilirsiniz. Uzaklaşmak, uzaklara gitmek adına planlar oluşturabilir, kariyeriniz ile ilgili değişen koşullara adaptasyon sağlayabilirsiniz. İmajınız ve sağlığınızla ilgileneceksiniz. 

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, ruhsal anlamda sizi anlayan, güvendiğiniz insanlarla konuşma ihtiyacınız ve onlardan tavsiye alacağınız görüşmeler yapabilirsiniz. Kapalı kalmaktan sıkılıp harekete geçmek için ve gelecek planları için doğru bir gün.  

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, arkadaşlar ve sosyal çevrenizde güvenle iletişim kurduğunuz duygularınızı anlayan insanlarla bir arada olacağınız bir gün. Hayatınızda olumsuz ilerleyen konularla ilgili başkalarından fikir alabilir ve bunları düzeltme şansı yakalayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan,  kariyer hayatınızda emin adımlar ile ilerlemek, güvendiğiniz yöneticiler veya danışmanlardan destek alma konuları gündeminizde olacak. Yakın gelecekte beraber hareket edeceğiniz insanlar ile uzlaşı sağlamak ve güven ortamı oluşturmak önceliğiniz olacak. 

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak,  yurt dışı seyahat planları, yeni eğitimler, akademik kariyer konuları ile ilgili planlar yapabilir. Beraber çalıştığınız insanlar ile fikir alışverişi yapabilirsiniz.  Ancak bu fikir alışverişlerinde yanlış anlaşılmalar istemsiz yanlış yönlendirmeler olabilir. Sağlık konularına dikkat edin, özellikle alerjik bir bünjeniz varsa tükettiğiniz gıdaların yan etkileri sizi zorlayabilir. 

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, yatırımlar ve ani gelişen harcama, kayıplar konusunda yeni planlar oluşturmak isteyebilirsiniz. Ancak bu değişimi yaparken dikkatli olmalısınız. 

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, ortaklıklar konusunda güven sorgunuz yüksek. Size söyleyenen yalanları veya atılan iftiraları, hayatınızla ilgili yapılan manipülasyonlar konusunda fevri bir tavır takınabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlardan uzaklaşma eğiliminiz yüksek. Eşiniz ve aileniz ile fikir ayrılıkları yaşayacağınız gündeminiz olabilir.

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, sağlığınız ve işinizle ilgili beklenmedik gelişmeler duygusal açıdan sizi zorlayabilir. Beslediğiniz evcil hayvanların sağlığı ile ilgili ani hastalıklar meydana gelebilir. Iştahınızı kontrol etmekte güçlük çekebilirisiniz. 

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, aşk hayatınızla ilgili güven tesir edecek, değerli hissettiğiniz paylaşımlar yaşanabilir. Yatırımlar konusunda dikkatli olmalısınız. Çocuklar ile ilgili sizi mutlu edecek haberler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, ev ve aile yaşantınızla ilgili huzurlu hissedeceğiniz bir gün. Hayatınızla ilgili yeni yapılanmalar içinde olabilirsiniz. Ev dekorasyonu, ev kiralama gibi işlemler gündeminizde olacak. Ancak ederinden fazla ödeme yapacağınız konulara dikkat. 

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık,  yakın çevreniz veya kardeşlerinizle duygusal paylaşımlarınız yoğun olacak. Bilinciniz değişirken, sizi güvende hissettiren insanlar ile dertleşmek isteyebilir, kısa yolculuklar yapabilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER