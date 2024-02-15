Günlük burç yorumları (15 Şubat 2024)

Bugün Ay Boğa burcunda hareket ediyor olacak, kendimizi güvence altına almak isteyebiliriz. Sabah saatlerinde Ay ile Jüpiter gezegeni kavuşum halinde olacak bugün iştahımız açık hayatta keyif almayı, keyifli yaşamayı özleyen bir yanımız var. Satürn ile arasındaki olumlu açı küçük şans ve fırsatların yakalanabileceği, duygusal meselelerde daha sakin kalmayı başarabileceğimiz bir gün olacak. Sadakat ve bağlılık konuları gündemimizde. Kova yeniayı ile hayatımızda meydana gelen ani değişimlere olan uyum sağlama ve adaptasyon süreçleri, sakin kalma isteği ve sakinleşme süreci yaşanabilir. Yarın hareketli bir gün olacak, bugün fırsat bulduğunuzda dinlenmelisiniz.