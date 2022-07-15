Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 15.07.2022 - 00:19

Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022) - 1

Ay Kova burcunda ilerliyor. Heyecanlı, çarpıcı ve ilham dolu enerjilere müsait.

Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022) - 2

Koç

Sıra dışı gruplarda bulunabilir, farklı insanlarla tanışabilirsiniz. İnatçı bir şekilde kendinizi ifade etmeniz olası.

Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022) - 3

Boğa

İş ve kariyer konularında orijinal fikirlere sahipsiniz. Bu sayede ön plana çıkabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Eğitim hayatındaki geleneksel fikirlere radikal alternatifler sunabilir, bağımsızlığınızın farklı yönlerine dikkat çekebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Tekdüze kaynaklardan ve sınırlı bilgilerden uzaklaşıp, derinleşmek isteyeceğiniz alanlara yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Özgürlüğünüze düşkün olduğunuz kadar karşı tarafa da düşkünsünüz. İkisi arasındaki dengeyi kurmaya çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022) - 7

Başak

Fazla çalışma ve yaşamın hızlı temposu, stres gibi faktörlerin oluşmasını tetikleyebilir. İş hayatında gerilimlere dikkat.

Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Duygusal anlamda çözümsel olmaya yatkın ve tarafsız tavrınızla hayattan aldığınız keyfi arttırabilir, anın tadını çıkarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Bireysel olmaktan ziyade aile ve sevdiklerinizle bir arada olmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022) - 10

Yay

Yeni olan her şeye açık ve esnek olabilirsiniz. Bu sayede yeni deneyimler elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Aşk ve sevginin fiziksel hali tatmin edici duygular yaşatabilir, elle tutulur değerlere sahip olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022) - 12

Kova

Etrafını etkiniz altına alabileceğiniz potansiyellere sahipsiniz. Açmak istediğiniz fikir ve girişimler için uygun.

Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022) - 13

Balık

İçsel olgularınızın sunduğu birikimlere bağlı kalmak ileri gitmenizi geciktirebilir, meditasyon ve yürüyüş gibi aktivitelerde bulunmak iyi hissettirebilir.

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