Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 15.07.2022 - 00:19
Ay Kova burcunda ilerliyor. Heyecanlı, çarpıcı ve ilham dolu enerjilere müsait.
Koç
Sıra dışı gruplarda bulunabilir, farklı insanlarla tanışabilirsiniz. İnatçı bir şekilde kendinizi ifade etmeniz olası.
Boğa
İş ve kariyer konularında orijinal fikirlere sahipsiniz. Bu sayede ön plana çıkabilirsiniz.
İkizler
Eğitim hayatındaki geleneksel fikirlere radikal alternatifler sunabilir, bağımsızlığınızın farklı yönlerine dikkat çekebilirsiniz.
Yengeç
Tekdüze kaynaklardan ve sınırlı bilgilerden uzaklaşıp, derinleşmek isteyeceğiniz alanlara yönelebilirsiniz.
Aslan
Özgürlüğünüze düşkün olduğunuz kadar karşı tarafa da düşkünsünüz. İkisi arasındaki dengeyi kurmaya çalışabilirsiniz.
Başak
Fazla çalışma ve yaşamın hızlı temposu, stres gibi faktörlerin oluşmasını tetikleyebilir. İş hayatında gerilimlere dikkat.
Terazi
Duygusal anlamda çözümsel olmaya yatkın ve tarafsız tavrınızla hayattan aldığınız keyfi arttırabilir, anın tadını çıkarabilirsiniz.
Akrep
Bireysel olmaktan ziyade aile ve sevdiklerinizle bir arada olmayı tercih edebilirsiniz.
Yay
Yeni olan her şeye açık ve esnek olabilirsiniz. Bu sayede yeni deneyimler elde edebilirsiniz.
Oğlak
Aşk ve sevginin fiziksel hali tatmin edici duygular yaşatabilir, elle tutulur değerlere sahip olmak isteyebilirsiniz.
Kova
Etrafını etkiniz altına alabileceğiniz potansiyellere sahipsiniz. Açmak istediğiniz fikir ve girişimler için uygun.
Balık
İçsel olgularınızın sunduğu birikimlere bağlı kalmak ileri gitmenizi geciktirebilir, meditasyon ve yürüyüş gibi aktivitelerde bulunmak iyi hissettirebilir.