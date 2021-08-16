Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 16.08.2021 - 00:01

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021) - 1

Sonunda Venüs yuvasında!

Venüs Terazi burcuna, yani yönettiği alana geçiyor. Evlilik, ortaklık gibi konularda hareket alınabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021) - 2

Koç

Bugün genelde zor bir gün gibi görünse de sizin için şansa dönüşecek bazı gelişmeler olabilir. Özellikle resmi dairelerle ilgili konulara dikkat edin.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021) - 3

Boğa

İkili ilişkiler konusunda özellikle bugün bir karar vermemiz gerekiyorsa biraz daha temkinli olmanızda fayda var, aceleci olmayın derim.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Çalışma hayatınızda önemli bazı gelişmeler söz konusu olabilir, bu gelişmelerde dikkatli takip gerekebilir. Yakın çevrenizin yardımını isteyin.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Aşk konusunda bazı gelişmeler söz konusu olabilir, tarafsız bir gözle bakmanız gerekiyor olaylara. Başınız ağrıyabilir, aceleci olmayın.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Çekirdek ailemizle ilgili olarak bugün sıkıntılı kararlar alma durumunuz söz konusu olabilir. Çok aceleci olmayın, sakin davranırsanız iyi olur.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021) - 7

Başak

Gayrimenkul konularında, taşınmak veya kiralama için çok doğru bir gün olmayabilir. O nedenle bugün vereceğiniz kararları erteleyin derim.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Kardeşleriniz ve arkadaşlarınızla ilgili olarak hayal kırıklıkları yaşamanız söz konusu olabilir. Bugün çok iletişimde bulunmamaya gayret edin derim.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Maddi konuda dedikodular kulağınıza gelebilir, bunları hiç dikkate almayın ve sizin iyi bildiğiniz yolda ilerlemeye devam edin derim.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021) - 10

Yay

Kendinizi bugün iyi mi yoksa kötü mü olduğunuzu kestiremeyeceğiniz bir günde bulabilirsiniz. Her alanda, her konuda kararlarınıza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Bugün doğru kararlar alabilmeniz için çok da isabetli bir gün olmayabilir. Kendinizi sürpriz gelişmelere bugün açık tutmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021) - 12

Kova

Sosyal olarak kendinizi bugün oldukça hareketli hissedebilirsiniz, maddi konularda fırsatlar çıkabilir. Dikkatinizi paraya yoğunlaştırırsanız iyi olur.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021) - 13

Balık

Bugün özellikle iş konusunda ani ve fevri kararlar almamaya gayret edin. Sabrınızı zorlayacak hareketlerde bulunabilir çevrenizdekiler.

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