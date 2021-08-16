Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 16.08.2021 - 00:01
Sonunda Venüs yuvasında!
Venüs Terazi burcuna, yani yönettiği alana geçiyor. Evlilik, ortaklık gibi konularda hareket alınabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün genelde zor bir gün gibi görünse de sizin için şansa dönüşecek bazı gelişmeler olabilir. Özellikle resmi dairelerle ilgili konulara dikkat edin.
Boğa
İkili ilişkiler konusunda özellikle bugün bir karar vermemiz gerekiyorsa biraz daha temkinli olmanızda fayda var, aceleci olmayın derim.
İkizler
Çalışma hayatınızda önemli bazı gelişmeler söz konusu olabilir, bu gelişmelerde dikkatli takip gerekebilir. Yakın çevrenizin yardımını isteyin.
Yengeç
Aşk konusunda bazı gelişmeler söz konusu olabilir, tarafsız bir gözle bakmanız gerekiyor olaylara. Başınız ağrıyabilir, aceleci olmayın.
Aslan
Çekirdek ailemizle ilgili olarak bugün sıkıntılı kararlar alma durumunuz söz konusu olabilir. Çok aceleci olmayın, sakin davranırsanız iyi olur.
Başak
Gayrimenkul konularında, taşınmak veya kiralama için çok doğru bir gün olmayabilir. O nedenle bugün vereceğiniz kararları erteleyin derim.
Terazi
Kardeşleriniz ve arkadaşlarınızla ilgili olarak hayal kırıklıkları yaşamanız söz konusu olabilir. Bugün çok iletişimde bulunmamaya gayret edin derim.
Akrep
Maddi konuda dedikodular kulağınıza gelebilir, bunları hiç dikkate almayın ve sizin iyi bildiğiniz yolda ilerlemeye devam edin derim.
Yay
Kendinizi bugün iyi mi yoksa kötü mü olduğunuzu kestiremeyeceğiniz bir günde bulabilirsiniz. Her alanda, her konuda kararlarınıza dikkat edin.
Oğlak
Bugün doğru kararlar alabilmeniz için çok da isabetli bir gün olmayabilir. Kendinizi sürpriz gelişmelere bugün açık tutmanızda fayda var.
Kova
Sosyal olarak kendinizi bugün oldukça hareketli hissedebilirsiniz, maddi konularda fırsatlar çıkabilir. Dikkatinizi paraya yoğunlaştırırsanız iyi olur.
Balık
Bugün özellikle iş konusunda ani ve fevri kararlar almamaya gayret edin. Sabrınızı zorlayacak hareketlerde bulunabilir çevrenizdekiler.