Günlük burç yorumları (16 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

16.03.2021 - 00:31

Günlük burç yorumları (16 Mart 2021) - 1

Saat 13:00 kadar Ay boşlukta. Yeni bir işe kalkışmayın.

Önemli işleriniz varsa öğleden sonraya bırakın saat 13:00 kadar Ay boşlukta.

 (MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Mart 2021) - 2

Koç

Canım koçlarım,  sıradanlıktan hoşlanmayacağınız bir gün olacaktır. Kişisel bakımınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Bol bol kendinizle ilgilenin

 

Günlük burç yorumları (16 Mart 2021) - 3

Boğa

 Kendinizi içe dönük hissedebilirsiniz. Geçmişi geçmişte bırakmanız daha iyi olacaktır. Psikolojik destek almak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Boğalar kendinize gelin.

 

Günlük burç yorumları (16 Mart 2021) - 4

İkizler

Yaşam amaçlarınızı ve hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. İş yoluyla gelen kazançlarınızı artırmanın yollarını arayabilirsiniz. Canım ikizlerim, değerlendirin bugünü.

 

Günlük burç yorumları (16 Mart 2021) - 5

Yengeç

İş plan ve stratejilerinizi gözden geçirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Üstlerinizle önemli konuşmalarınız ve iş görüşmeleriniz için destekleyici bir gün gibi görünüyor.

 

Günlük burç yorumları (16 Mart 2021) - 6

Aslan

 Yurt dışı bağlantılı işleriniz, hukuk ve eğitim konuları için bugünü değerlendirebilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızla iletişim kurabilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (16 Mart 2021) - 7

Başak

 Kredi ve borç arayışına girebilir, gelir- gider hesabı yapabilirsiniz. Eşinizin veya iş ortaklarınızın ekonomik durumuyla ilgili konular zihninizi meşgul edebilir.

 

Günlük burç yorumları (16 Mart 2021) - 8

Terazi

Resmi işleriniz için bugünü değerlendirebilirsiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2021) - 9

Akrep

Çalışma hayatındaki stresiniz artabilir, kaldırabileceğinizden fazla sorumluluk almamaya özen gösterin. Bugün sağlığınıza biraz daha fazla özen gösterin.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2021) - 10

Yay

 Kendinizi romantik hissedeceğiniz, hayatın keyifli yönleriyle ilgileneceğiniz bir gün. Şansınızı deneyebilir, çocuklarınızla hoş zaman geçirebilirsiniz. Yapın güzel bir şeyler.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2021) - 11

Oğlak

 Evde zaman geçirebiliyorsanız evinizde kalın.  Evinizin tadilat ve tesisat işleriyle ilgilenebilir, dekorasyonunu değiştirebilirsiniz. Aile üyelerinizle duygularınızı paylaşmak iyi hissettirecektir.

 

Günlük burç yorumları (16 Mart 2021) - 12

Kova

Kardeşlerinizle ilişkilerin ön planda olacağı bir gün sizi bekliyor.Kişisel gelişiminize yardımcı olacak eğitimlere ve seminerlere katılmak için bugünü değerlendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2021) - 13

 

Balık

Finansal konular gündemde olacaktır. Gelir - gider dengenizi doğru yönetmeniz gereken bir gün sizi bekliyor. Yeni kazanç kapıları arayabilir, gelirlerinizi artırmanın yolları üzerine düşünebilirsiniz.

 

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