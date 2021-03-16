Günlük burç yorumları (16 Mart 2021)

16.03.2021 - 00:31
Saat 13:00 kadar Ay boşlukta. Yeni bir işe kalkışmayın.
Önemli işleriniz varsa öğleden sonraya bırakın saat 13:00 kadar Ay boşlukta.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Canım koçlarım, sıradanlıktan hoşlanmayacağınız bir gün olacaktır. Kişisel bakımınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Bol bol kendinizle ilgilenin
Boğa
Kendinizi içe dönük hissedebilirsiniz. Geçmişi geçmişte bırakmanız daha iyi olacaktır. Psikolojik destek almak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Boğalar kendinize gelin.
İkizler
Yaşam amaçlarınızı ve hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. İş yoluyla gelen kazançlarınızı artırmanın yollarını arayabilirsiniz. Canım ikizlerim, değerlendirin bugünü.
Yengeç
İş plan ve stratejilerinizi gözden geçirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Üstlerinizle önemli konuşmalarınız ve iş görüşmeleriniz için destekleyici bir gün gibi görünüyor.
Aslan
Yurt dışı bağlantılı işleriniz, hukuk ve eğitim konuları için bugünü değerlendirebilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızla iletişim kurabilirsiniz.
Başak
Kredi ve borç arayışına girebilir, gelir- gider hesabı yapabilirsiniz. Eşinizin veya iş ortaklarınızın ekonomik durumuyla ilgili konular zihninizi meşgul edebilir.
Terazi
Resmi işleriniz için bugünü değerlendirebilirsiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.
Akrep
Çalışma hayatındaki stresiniz artabilir, kaldırabileceğinizden fazla sorumluluk almamaya özen gösterin. Bugün sağlığınıza biraz daha fazla özen gösterin.
Yay
Kendinizi romantik hissedeceğiniz, hayatın keyifli yönleriyle ilgileneceğiniz bir gün. Şansınızı deneyebilir, çocuklarınızla hoş zaman geçirebilirsiniz. Yapın güzel bir şeyler.
Oğlak
Evde zaman geçirebiliyorsanız evinizde kalın. Evinizin tadilat ve tesisat işleriyle ilgilenebilir, dekorasyonunu değiştirebilirsiniz. Aile üyelerinizle duygularınızı paylaşmak iyi hissettirecektir.
Kova
Kardeşlerinizle ilişkilerin ön planda olacağı bir gün sizi bekliyor.Kişisel gelişiminize yardımcı olacak eğitimlere ve seminerlere katılmak için bugünü değerlendirebilirsiniz.
Balık
Finansal konular gündemde olacaktır. Gelir - gider dengenizi doğru yönetmeniz gereken bir gün sizi bekliyor. Yeni kazanç kapıları arayabilir, gelirlerinizi artırmanın yolları üzerine düşünebilirsiniz.