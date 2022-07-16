Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 16.07.2022 - 00:07

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022) - 1

Ay Kova burcundaki hareketine devam ediyor. Sorumluluktan ziyade gönüllülük esasına bağlı hareket etmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022) - 2

Koç

Tek bir ideal ve fikre bağlılıktan ziyade kendinize uygun alanlar arayışında olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Kamusal veya sosyal alanlardaki değişime duyarlı olabilirsiniz. Esnek olmanız gereken durumlar söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Kişisel gelişiminiz veya aldığınız kararlar üzerinde hayatınızdaki kadınlar etkili olabilir. Aynı zamanda destek görme potansiyeline sahipsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Uzun seyahat fikri cezbedici gelebilir, yeni planlar yapabilirsiniz. Tanınmaya dair planlarınız varsa girişimleriniz olumlu sonuç verebilir.

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Kendinizi fazla açığa vurulmuş hissedebilir, bu yüzden de özel hayatı toplumsal hayata tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022) - 7

Başak

İlişki ve ortaklıklarınızda düşlediğiniz istikrarın peşine düşebilirsiniz. Muntazam olmasını arzuladığınız parçaları tamamlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Bulunduğunuz konumda hatrı sayılır bir saygınlık elde etme imkanına sahip olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Dramatik duygulara yatkınlığınız olabilir, bu sayede romantik duyguları açığa çıkarabilirsiniz. Eğlenip güleceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022) - 10

Yay

Aile içi iletişim ve etkileşim ihtiyacınız yoğun olabilir. İlham almaya ve aktif olmaya isteklisiniz.

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Teknolojiyle iç içe olabilir, bu alanlarda çalışan kişilerle vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022) - 12

Kova

Sıradışı işlerden para kazanabilir, farklı alanlarda kendinize özgü çalışmalar yaratabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022) - 13

Balık

Duygulardan ziyade akılla hareket edebilir, baskı altında olmaktan kaçınabilirsiniz.

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