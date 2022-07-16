Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 16.07.2022 - 00:07
Ay Kova burcundaki hareketine devam ediyor. Sorumluluktan ziyade gönüllülük esasına bağlı hareket etmek isteyebilirsiniz.
Koç
Tek bir ideal ve fikre bağlılıktan ziyade kendinize uygun alanlar arayışında olabilirsiniz.
Boğa
Kamusal veya sosyal alanlardaki değişime duyarlı olabilirsiniz. Esnek olmanız gereken durumlar söz konusu olabilir.
İkizler
Kişisel gelişiminiz veya aldığınız kararlar üzerinde hayatınızdaki kadınlar etkili olabilir. Aynı zamanda destek görme potansiyeline sahipsiniz.
Yengeç
Uzun seyahat fikri cezbedici gelebilir, yeni planlar yapabilirsiniz. Tanınmaya dair planlarınız varsa girişimleriniz olumlu sonuç verebilir.
Aslan
Kendinizi fazla açığa vurulmuş hissedebilir, bu yüzden de özel hayatı toplumsal hayata tercih edebilirsiniz.
Başak
İlişki ve ortaklıklarınızda düşlediğiniz istikrarın peşine düşebilirsiniz. Muntazam olmasını arzuladığınız parçaları tamamlayabilirsiniz.
Terazi
Bulunduğunuz konumda hatrı sayılır bir saygınlık elde etme imkanına sahip olabilirsiniz.
Akrep
Dramatik duygulara yatkınlığınız olabilir, bu sayede romantik duyguları açığa çıkarabilirsiniz. Eğlenip güleceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz.
Yay
Aile içi iletişim ve etkileşim ihtiyacınız yoğun olabilir. İlham almaya ve aktif olmaya isteklisiniz.
Oğlak
Teknolojiyle iç içe olabilir, bu alanlarda çalışan kişilerle vakit geçirebilirsiniz.
Kova
Sıradışı işlerden para kazanabilir, farklı alanlarda kendinize özgü çalışmalar yaratabilirsiniz.
Balık
Duygulardan ziyade akılla hareket edebilir, baskı altında olmaktan kaçınabilirsiniz.